Abel comanda treino técnico na Academia e segue preparação do Verdão para enfrentar o Fortaleza

Abel Ferreira comandou um treino técnico de cerca de 1h com pausas para orientações. O grupo foi dividido em quatro nas duas metades do campo para um trabalho de posse de bola, balanço de marcação e infiltrações com finalizações. Ao final, alguns atletas praticaram cobranças de falta e outros fizeram trabalhos específicos com os assistentes técnicos.

Além de Piquerez, os atacantes Rony e Luiz Adriano e o meio-campista Danilo Barbosa também participaram da atividade – os três estão avançando em suas transições físicas. O atacante Dudu, desfalque na última partida do Brasileirão em decorrência de dores no pé esquerdo, também trabalhou normalmente com os companheiros no gramado.

O lateral-esquerdo Jorge, outro reforço apresentado nesta quarta e novo dono da camisa 6 alviverde, seguiu um cronograma de atividades à parte acompanhado de membros do NSP na parte interna do centro de excelência. Ele também passa por um processo de recondicionamento após se recuperar de uma cirurgia no joelho realizada em dezembro.

O Palmeiras volta a treinar nesta quinta-feira (5), às 11h, na Academia de Futebol. O Maior Campeão do Brasil é o líder do Brasileirão, com 32 pontos conquistados – a equipe vem de uma sequência de oito jogos de invencibilidade no torneio nacional.