Abel comanda treino tático e Verdão segue preparação para receber o Atlético_MG

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (22), na Academia de Futebol, e deu sequência à preparação para enfrentar o Atlético-MG, nesta terça-feira (23), às 21h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco foi dividido em dois para atividades táticas posicionais em campos diferentes do CT. O técnico Abel Ferreira e sua comissão orientaram movimentações específicas, triangulações e saídas de jogo, entre outros aspectos. Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Fortaleza, no sábado (20), encerrou a atividade mais cedo para um complemento físico com membros do Núcleo de Saúde e Performance.

O meio-campista Felipe Melo segue um cronograma individualizado de trabalho por dores no joelho direito e, desta vez, fez atividades com bola no campo à parte. Breno Lopes, preservado na última rodada por dores no tornozelo direito, treinou normalmente com o restante do elenco.

O Verdão faz o último treino para o jogo nesta terça (23), às 11h, na Academia de Futebol. A semana também será de ajustes finais para a decisão da CONMEBOL Libertadores que será disputada no sábado (27), às 17h, contra o Flamengo, no Estádio Centenário, em Montevidéu-URU. Atual campeão, o Verdão busca o tricampeonato sul-americano em sua sexta final.

fonte: https://www.palmeiras.com.br/pt-br/noticias/abel-comanda-treino-tatico-e-verdao-segue-preparacao-para-receber-o-atletico-mg/