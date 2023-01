Abel alcança 3ª posição no ranking de treinadores com mais títulos pelo Palmeiras

Com uma vitória emocionante por 4 a 3, o Palmeiras superou o Flamengo neste sábado (28.01), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), e conquistou a Supercopa do Brasil 2023 – o torneio reúne anualmente os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada anterior para a disputa de um jogo único. Agora com sete troféus pelo Alviverde, o técnico Abel Ferreira exaltou o título inédito do clube.

“Não é o meu sétimo título, é o nosso sétimo título porque eu não fiz nenhum gol. Quero dizer que foi, na minha opinião, um dos melhores jogos que joguei desde que estou na América do Sul. Dois elencos muito qualificados e duas equipes que quiseram ganhar. Na primeira parte, o Palmeiras foi melhor e, mais uma vez, a nossa equipe mostrou uma força mental muito grande durante o jogo. No fim, depois de todos acontecimentos, com muitos gols e um ambiente espetacular, acho que fomos justos vencedores e parabéns à minha equipe. Há dois anos, perdemos uma Supercopa aqui e hoje viemos resgatar o que perdemos”, declarou.

Ao levantar a sua sétima taça pelo Verdão, Abel Ferreira alcançou a terceira colocação no ranking de treinadores com mais títulos de campeonato pelo Palmeiras (sem contar torneios amistosos) e a primeira entre os estrangeiros, ao lado de Ventura Cambon – o comandante também se tornou o único técnico palmeirense a conquistar título de campeonato em quatro temporadas seguidas. Além disso, com a Supercopa do Brasil de 2023, o português igualou Felipão como o técnico com mais finais disputadas pelo clube(dez cada).

Confira abaixo a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira:

Fonte: Agência Esporte