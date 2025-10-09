Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré

Prefeitura decreta racionamento e proíbe uso de água em atividades não essenciais; fenômeno da “cunha salina” avança sobre o ponto de captação

O abastecimento de água em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi suspenso devido ao aumento da salinidade no Rio Cricaré, principal fonte de captação do município. A prefeitura publicou, nesta quinta-feira (9), um decreto nº 18.193/2025, estabelecendo racionamento em todos os bairros e proibindo o uso de água da rede pública em atividades consideradas não essenciais.

De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), o problema foi causado pelo avanço do mar para dentro do leito do rio — um fenômeno conhecido como “cunha salina”, quando a água salgada do oceano invade o curso do rio e se aproxima da área de captação de água potável.

Um estudo realizado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) confirmou que a salinidade da água no ponto de captação, localizado no bairro Porto, ultrapassou o limite de 250 mg/L de cloretos, valor máximo permitido pelo Ministério da Saúde para consumo humano.

Com o comprometimento da qualidade da água, a prefeitura orientou os moradores a evitarem qualquer tipo de desperdício até que a situação seja normalizada. O decreto também prevê sanções para quem descumprir as restrições de uso.

Entre as proibições estão a lavagem de calçadas, carros, muros, fachadas e vidraças com mangueira, além da irrigação de gramados e jardins e do resfriamento de telhados com sistemas abertos. O uso da água fica restrito a atividades essenciais, como consumo humano, preparo de alimentos e higiene pessoal.

O Saae informou ainda que o abastecimento poderá ser reduzido ou interrompido em alguns bairros, e que a população deve fazer o uso consciente da água disponível. A medida segue os protocolos de segurança e qualidade estabelecidos pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, garantindo que a água distribuída esteja dentro dos padrões adequados.

A prefeitura reforçou que acompanha a situação junto aos órgãos ambientais e de pesquisa para adotar soluções emergenciais e minimizar os impactos do fenômeno.