Thais Teles A Vida da Gente: Manuela e Ana se reconciliam em momento desesperador após diagnóstico de doença mortal

A Vida da Gente mostrará como a vida pode ser surpreendente especialmente se tratando de Ana (Fernanda Vasconcellos) e Manuela (Marjorie Estiano). As irmãs que romperam seus laços e brigaram feio, sofrerão um golpe do destino e farão as pazes.

Em primeiro lugar é bom adiantar que Júlia (Jesuela Moro) será a responsável por unir suas mães. Acontece que a menina em breve será diagnosticada com uma hepatite aguda e precisará ser operada com urgência.

Nesta reta final da novela de Lícia Manzo, original de 2011, a família de Júlia estará desesperada para encontrar alguém que seja compatível para fazer o transplante. Ana e Rodrigo (Rafael Cardoso) foram os primeiros a se prontificarem, mas não serão compatíveis.

Ana ficará perdida e o desespero só não tomará conta completamente porque Manuela será compatível e fará a cirurgia. Rodrigo, Ana e Manuela vão até o quarto onde a filha deles está internada para contar o processo pelo qual Júlia passará.

“O médico vai colocar um pedacinho da Manu, quer dizer, do fígado dela, dentro de você. E esse pedacinho da Manu vai fazer você ficar completamente boa”, explicará a ex-noiva de Lúcio (Thiago Lacerda).

