“A Vida da Gente”: Iná entra em desespero e faz apelo dramático a Manuela

Thais Teles A Vida da Gente: Com a morte no cangote, Iná entra em desespero e faz apelo dramático a Manuela

Na novela ” A Vida da Gente”, tensa com o estado de Ana (Fernanda Vasconcelos), Iná (Nicete Bruno) fará um apelo para Manuela (Marjorie Estiano). Será que ela engole o orgulho e volta a falar com a irmã?

Antes de mais nada para quem não se lembra ou perdeu os últimos capítulos, Ana enfrentou uma saga. Após ter uma briga horrenda com a irmã, a treinadora de tênis brigou com a mãe Eva (Ana Beatriz Nogueira), dispensou Rodrigo (Rafael Cardoso) duas vezes e para a cereja do bolo terminou o noivado com Lúcio (Thiago Lacerda).

Você viu?

O resultado disso? Basicamente Ana entrou em um estado depressivo. Não come, não dorme direito, só fica na cama conforme estava em coma. Por isso, Iná resolve visitar Manu. Porque a senhora sabe que a irmã tem o poder de salvar a neta caçula.

