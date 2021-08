Thais Teles A Vida da Gente – Ana faz confissão desesperada para Lúcio e dá pista do fim da trama: “Faz toda a diferença”

O antepenúltimo capítulo dessa edição especial de “A Vida da Gente” vai ao ar nesta quarta-feira (4). Neste capítulo, um potente diálogo acontece entre Ana (Fernanda Vasconcellos) e Lúcio (Thiago Lacerda) sobre Júlia (Jesuela Moro).





Ao descobrir que a filha está gravemente doente, Ana desde o início sentiu medo, mas há uma pessoa que a conforta no meio do caos. Esta pessoa é Lúcio. A doença, no fim das contas, vai contribuir para a reaproximação dos ex-noivos.

