“A vida continua”, diz Nicole Bahls sobre fim do casamento com Bimbi

Reprodução/Instagram Nicole Bahls fala sobre o fim do casamento com Marcelo Bimbi

Nicole Bahls abriu o coração ao falar sobre o término de seu casamento com Marcelo Bimbi. Em uma entrevista à “Máxima Digital”, a modelo revelou que está com o coração tranquilo. A união dos dois chegou ao fim após três anos de duração e especula-se uma possível traição da parte de Marcelo.

“Relacionamentos terminam, mas a vida continua, meu coração está em paz e receptivo para coisas boas, tenho priorizado meu trabalho e o convívio com os amigos que eu amo”, disse Nicole.

A modelo também falou sobre saber se cuidar emocionalmente e como isso foi importante no término. “Eu sempre me cuidei bastante na questão da aparência e isso também significa ter amor-próprio, mas sentimentalmente também é importante se cuidar, eu tenho feito bastante isso cuidar do meu lado sentimental, dando valor as coisas que realmente são importantes e que nos fazem felizes.”.

Já ao falar sobre a carreira, Nicole mostrou um desejo de voltar a fazer humor. “Eu gostaria muito de retomar minha atuação no segmento humorístico. Recebi propostas interessantes que estão em fase de estudo, mas sem dúvidas o que eu fizer será ligado ao humor, eu amo ver as pessoas felizes”.