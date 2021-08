‘A Viagem’ está de volta e Guilherme Fontes lembra: “Ninguém falava comigo”

Thais Teles A Viagem está de volta na Globo e Guilherme Fontes faz revelação inédita: “Ninguém quis falar comigo”

Ator destaque de A Viagem relembra passado e surpreende com êxito após três décadas

‘A Viagem’ foi uma novela dos anos 90 escrita por Ivani Ribeiro que tinha o ator Guilherme Fontes como o Alexandre. Com temática espírita, a novela é um verdadeiro sucesso tanto que foi reprisada no Viva recentemente e está como um dos destaques desde mês do Globoplay.

Você viu?





O ator que viveu o vilão que causou muito medo em 1994, Guilherme Fontes foi entrevistado pelo Gshow recentemente para falar desta novidade.

Leia a matéria completa no TV Foco.