A Trupe Barroca apresenta obra de Vivaldi em concerto didático para crianças

A educação abre horizontes, e levar música erudita para crianças e adolescentes é um modo de incentivá-los no campo das artes. Esse é um dos princípios que norteiam o trabalho de A Trupe Barroca, orquestra capixaba que apresenta peças de música erudita com instrumentos de época e réplicas perfeitas.

Com esse olhar voltado para a educação e a formação musical, o grupo apresenta a obra “As Quatro Estações”, de Antonio Vivaldi, em um concerto didático na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Altair Siqueira Costa, em Jardim Limoeiro, Serra. Será nesta terça-feira (26), às 9h30.

Além da peça que dá título ao espetáculo, a trupe também apresenta o “Concerto para Fagote em Lá Menor, RV 498”, também de Vivaldi. O músico Dennys Serafim, que toca o cravo, assume também a função de maestro e, durante o concerto didático, fala um pouco sobre cada uma das obras do compositor italiano executadas pelo grupo na ocasião.

A Trupe Barroca conta com as participações de três solistas com carreiras em ascensão no Brasil: os violinistas Oscar David Orjuela e Diego Adinolfi e o fagotista Felipe Reis. O grupo estreou o concerto “As Quatro Estações”, de Antonio Vivaldi, em maio de 2023 com um espetáculo na Igreja de São Gonçalo, no Centro de Vitória. Seguindo a tradição do grupo, as apresentações contam com instrumentos de época ou réplicas perfeitas, para conferir mais autenticidade aos espetáculos.

Com patrocínio da ES Gás, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura (Secult), o evento é realizado pela WS Projetos Criativos.

Serviço:

Espetáculo “As Quatro Estações”

A Trupe Barroca

Quando: 26/09 (terça-feira)

Horário: Às 09h30

Local: EMEF Altair Siqueira Costa, Rua Nelcy Lopes Vieira, 804, Jardim Limoeiro, Serra

Aberto ao público

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tiago Zanoli / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Juliana Nobre

Telefone: (27) 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES