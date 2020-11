A tatuagem ideal de cada signo

Reprodução: Alto Astral Rituais com alho: 6 simpatias para atrair proteção, positividade e sorte

Nem sempre a nossa vida vai bem em todos os aspectos. Existe algum setor que passa por maiores desafios ou precisa de mais atenção, certo? Para te ajudar a alcançar mais sucesso nessa área, trouxemos alguns rituais com um ingrediente que todos possuem em casa: o alho . As simpatias são simples e podem ser feitas a qualquer momento. Saiba como agora mesmo!

Simpatias poderosas com alho para diversas áreas da vida

Melhorar a energia

Coloque um punhado de folhas de lavanda desidratadas, um punhado de cascas de alho secas, três punhados de malva-branca seca e três galhos de hortelã secos em três litros de água. Deixe ferver tudo. Em seguida, espere descansar por uma hora e, após seu banho diário, derrame o líquido coado do pescoço para baixo, dizendo: “Deus, me benza com a Sua Santíssima Trindade. Deus, me defenda dos maus olhos e me dê energia espiritual para combater os embaraços da vida”. Por último, faça o Sinal da Cruz e deixe os restos do banho especial que preparou aos pés de uma árvore frutífera.

Paz no romance

Quando seu relacionamento estiver enfrentando muitas brigas, pegue as pétalas de duas rosas brancas, três dentes de alho, um punhado de sal grosso e coloque dentro de um copo transparente. Deixe tudo aos pés de uma árvore bem bonita. Acenda um maço de velas em um prato e peça para que a natureza traga paz e harmonia para a sua relação. Reze um Pai Nosso e uma Salve Rainha. Não deixe ninguém ver você fazendo a simpatia. Jogue os restos dos materiais no lixo, menos o copo e o prato, que podem ser reutilizados depois de lavados.

Atrair sorte

Em um dos rituais com alho, você vai precisar misturar três dentes amassados, uma nota de dinheiro de baixo valor, um pouco de vinagre e uma pitada de sal. Enterre aos pés de uma árvore ou em um vaso com flores, mentalizando seus objetivos com fé. Saia do local sem olhar para trás.

Xô, olho gordo!

Neste ritual com alho, você deve colocar três dentes dele, uma rodela de cebola e uma folha de louro dentro de uma xícara de chá, na parte da manhã. Deixe tudo em um lugar bem alto da sua casa. No final do dia, jogue os materiais no lixo, menos a xícara, que poderá ser lavada e usada como de costume.

Acabar com as mágoas

Faça um saquinho com um pedaço de uma meia velha que tenha na gaveta. Coloque um dente de alho e uma pimenta vermelha dentro, feche e deixe uma noite no sereno. Depois, jogue o amuleto no lixo imaginando que, junto com ele, todas as suas mágoas também estão indo embora.

Afastar inveja

Coloque um dente de alho atrás de um quadro ou qualquer outro objeto que fique em frente à porta principal da casa. Deixe lá por dois dias. Depois, jogue o alho no lixo e costure um saquinho com pano vermelho. Coloque, dentro dele, um raminho de arruda e costure com linha também vermelha. Carregue esse patuá sempre com você!