A sorte está por perto? Veja a resposta nos seus sonhos!

Em tempos desafiadores de conseguir emprego, uma poderosa simpatia de São José pode trazer a chance que você precisa para se recolocar no mercado. O santo, por ter sido um carpinteiro simples, mas extremamente dedicado ao seu ofício, ficou conhecido como o padroeiro dos trabalhadores. É claro que você também precisa fazer a sua parte e se dedicar nessa tarefa, contando com o auxílio divino dos rituais como complemento. Saiba mais!

10 simpatias de São José, o protetor dos trabalhadores

São José Operário

Coloque dois incensos de benjoim em meio copo de arroz cru e acenda, com cuidado para não se machucar. Quando terminar de queimar, faça uma cruz com as cinzas em sua testa e reze duas Ave Marias, agradecendo a São José Operário. Limpe seu rosto, jogue o arroz no lixo, lave o copo e volte a usá-lo normalmente.

Conseguir um bom cargo

Em um dia qualquer, bem cedinho, reze uma Salve Rainha, uma Ave Maria e um Credo a São José. Depois, peça com muita fé para que ele te ajude a conseguir um bom emprego . Em seguida, acenda uma vela branca sobre um pires, com cuidado para não se machucar. Espere a vela terminar de queimar e jogue seus restos no lixo. O pires pode ser usado normalmente depois de lavado.

Sorte ao procurar emprego

Encha um copo de água, coloque três pétalas de rosa branca nele e deixe descansar por 15 minutos. Depois, pingue algumas gotas da mistura em uma figa, enquanto reza um Pai Nosso em intenção a São José. Use o talismã na bolsa ou no bolso quando sair para procurar emprego. Lave e use o copo como de costume. Jogue a água na pia e, as pétalas, no lixo.

Conquistar um trabalho

Em uma segunda-feira, acenda uma vela marrom sobre um pires, com cuidado para não se queimar, oferecendo a São José, protetor dos trabalhadores . Depois, saia para procurar emprego. Quando voltar, enterre as sobras da vela em um jardim ou vaso enquanto reza um Pai Nosso e um Credo. Lave e use o pires normalmente.

Emprego dos sonhos

Escreva o nome do lugar onde deseja trabalhar em um papel branco. Coloque uma chave junto ao papel e faça um embrulho. Mergulhe tudo em um copo com água, cubra e deixe no lugar mais alto de sua casa durante sete dias. No oitavo dia, jogue a água e o papel fora. Deixe a chave em uma igreja que tenha a imagem de São José. Faça uma oração com muita fé e volte para casa confiante. Lave e reutilize o copo normalmente.

Benção à carteira profissional

No primeiro dia de qualquer mês, acenda duas velas brancas sobre um pires, com cuidado para não se queimar, e ofereça como simpatia de São José. Peça a ajuda dele para arrumar um bom emprego. Reze um Credo e dez Pais Nossos, segurando a sua carteira de trabalho . As sobras das velas devem ser jogadas no lixo. Lave e use o pires normalmente. Guarde o documento no local de costume.

Encontrar o serviço certo

Acenda sete velas brancas do lado de fora da casa, com cuidado para não se queimar, e deixe debaixo delas um bilhete escrito: “Meu querido São José! Venho através dessas velas pedir que me ajude a encontrar o serviço certo, que eu prometo, todas as segundas-feiras, durante três meses, acender uma vela branca em sua intenção” . Faça o Sinal da Cruz e saia do local rezando uma oração em quem você confia. Use toda a sua fé nesta simpatia. Não se esqueça de cumprir a sua promessa quando o pedido se realizar.

Iluminar a vida profissional

Ferva meio litro de água, espere amornar e acrescente uma figa pequena. Em seguida, acenda uma vela branca ao lado e ofereça a São José, tomando cuidado para não se machucar. Enquanto a vela queima, diga: “São José, ilumine a minha vida para que eu consiga um trabalho . Se isso acontecer, prometo ser sua serva fiel” . Quando a vela terminar, jogue os restos no lixo, lave e use o pires normalmente. Utilize essa água para lavar as suas mãos enquanto mentaliza o seu pedido. Carregue a figa sempre com você, na bolsa ou na carteira, pelo tempo que achar necessário.

Salmo 144

Compre uma figa pequena e assista a uma missa, segurando-a entre as mãos. Com esse ato, você estará abençoando seu amuleto. Enquanto faz orações, peça a São José que o abençoe também. Em sua casa, copie o Salmo 144 em um pedaço de papel e embrulhe a figa nele, guardando o embrulho em uma gaveta. Quando conseguir um emprego, desembrulhe o amuleto e carregue sempre em sua bolsa ou carteira. Rasgue o papel e jogue no lixo.

Atrair boas oportunidades

Em uma quarta-feira, vá a uma igreja de São José e reze uma Ave Maria e um Pai Nosso, pedindo que apareça uma oportunidade de emprego . Prometa a ele que, se conseguir o que deseja, será sua devota. Ao chegar em casa, acenda uma vela branca sobre um pires e reforce a sua promessa. Quando a vela acabar, jogue os restos no lixo, lave o pires e use novamente.