A relação de Bolsonaro com o marqueteiro da sua campanha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) está muito satisfeito com o trabalho de Duda Lima , marqueteiro da sua campanha das eleições 2022 . No começo dos trabalhos, o chefe do executivo federal demonstrou rejeição com o profissional, porém, ao longo do tempo, a relação melhorou e atualmente os dois estão mais próximos.

Segundo apurou o Portal iG, Bolsonaro tem dito para pessoas próximas que seu bom desempenho no primeiro turno se deve para o marqueteiro. Na avaliação dele, a “suavização” da sua imagem se deu por conta do trabalho desenvolvido por Duda para a televisão.

“Dialogar com o público de televisão é muito mais importante do que apenas ficar nas redes sociais. O Duda Lima adotou uma postura muito diferente do que é feito nas redes sociais pelo grupo liderado pelo Carlos [Bolsonaro]. O presidente reconhece que o trabalho na TV foi fundamental para levá-lo ao segundo turno com mais de 40% das intenções de votos”, diz um dos aliados do presidente da República.

Conforme solicitou ao se filiar ao PL, todas as decisões finais sobre a campanha deverão ser feitas por ele. Porém, diferente do que aconteceu no começo do primeiro turno, agora o chefe do executivo federal tem escutado mais os conselhos de Duda Lima.

“O presidente é um homem que gosta de escutar, mas a decisão final é dele. Só que as escolhas são baseadas naquilo que ele acredita que funciona. A campanha de TV tem funcionado. A postura dele no debate da Globo também funcionou e boa parte do comportamento foi traçado pelo Duda. Por isso ambos estão mais próximos”, pontua um dos aliados.

Bolsonaro blinda Duda Lima

O presidente Jair Bolsonaro sabe que há uma ala que costuma ter ciúmes de profissionais que não fazem parte da ala radical do seu governo. Para que Duda Lima não seja boicotado, ele ordenou que a cúpula do PL fique responsável por qualquer problema entre o marqueteiro e lideranças de outros setores da atual gestão.

“Ele fez isso com o Tarcísio, com a Tereza Cristina e também com o Marcos Pontes. Agora o Duda é um dos protegidos do presidente. Pelo menos até o fim da eleição”, afirma um dos coordenadores da campanha.

