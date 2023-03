À Queima-roupa | Vídeo mostra policial atirando e matando adolescente já rendido no Norte do ES

Policiais serão presos em flagrante e levados para presídio militar.

Uma câmera registrou o momento em que um policial matou com tiros à queima roupa um adolescente de 17 anos que já estava rendido durante uma abordagem (veja vídeo abaixo). A Polícia Militar confirmou que o caso foi na manhã desta quarta-feira (1) em Pedro Canário, na região Norte do estado. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) disse que determinou que sejam tomadas as providências imediatas à apuração do caso.

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta, o comandante-geral da PM no ES, Coronel Douglas Caus, disse que o adolescente morto tinha 17 anos. A PM confirmou oficialmente a identidade dele como sendo Carlos Eduardo Rebouças Barros.

Com ele, a polícia teria apreendido uma arma que teria sido usada para trocar tiros com os policiais no quintal de um imóvel que aparece no vídeo.

Ao todo, três militares participaram da abordagem. As identidades deles não foram divulgadas. Eles foram detidos e e levados para prestar depoimento na sede do 13º Batalhão de São Mateus, para ser confeccionado o auto de prisão em flagrante.

Nas imagens é possível ver um policial de frente para o adolescente, que está sentado em uma calçada.

Um segundo militar pula o muro e se aproxima, quando outro militar que estava mais próximo caminha em direção ao carro de polícia que estava estacionado.

É possível ver ainda que o militar que pulou o muro fica de frente para o adolescente, que levanta e está com as mãos algemadas para trás.