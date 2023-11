O Parque Estadual de Itaúnas, em Conceição da Barra, completou 32 anos nesta quarta-feira (08). Reconhecido pelas belezas naturais de suas praias, dunas e da floresta de restinga, além da riqueza histórica e cultural, a Unidade de Conservação (UC), que está sob gestão do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), é a mais visitada do Estado, recebendo aproximadamente 100 mil pessoas por ano.

A programação da comemoração contou com uma oficina de confecção de puffs com garrafas pet, voltada para a comunidade, um passeio de caiaque no rio Itaúnas e até um bolo com direito a parabéns com os servidores e terceirizados do parque.

“Há 32 anos o parque foi criado e estamos trabalhando para garantir a conservação dele de acordo com seus objetivos de criação. Aqui em Itaúnas protegemos muitas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção e não é possível fazer nosso trabalho sem a parceria e o apoio da comunidade. Por isso, priorizamos projetos com a participação da comunidade e que possam beneficiar o entorno”, destacou a gestora do parque, Juliana Coura.

“É fundamental que a comunidade do entorno, não só do Parque de Itaúnas, mas de todas as Unidades de Conservação, tenham pertencimento desses espaços de proteção do meio ambiente. Ficamos muito felizes de ver as crianças e a comunidade aqui, tratando o parque como o quintal de casa, usando-o de forma consciente. Ter essa aproximação com as pessoas é um fator primordial de sucesso para o uso sustentável da UC”, ressaltou o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza.

Oficina de puffs

A oficina de confecção de puffs de garrafa pet movimentou a sede do parque durante a comemoração do aniversário. O evento foi realizado em dois turnos, reunindo a comunidade para reaproveitar garrafas que seriam jogadas no lixo para criar puffs. A ação foi ministrada por Laura Rodrigues. Ao todo, cada puff gastou 14 garrafas.

“A ideia é reutilizar o máximo de resíduo que seria jogado fora. No artesanato sustentável, criamos diversas oportunidades de reaproveitamento de materiais. Esperamos que as pessoas possam multiplicar esse aprendizado em casa, criando não só uma nova fonte de renda, mas tirando o material da natureza também”, disse Laura Rodrigues.

“A oficina é uma reflexão sobre o consumo e o descarte de lixo, principalmente para as crianças. Elas participaram de ações que realizamos na praia e ficaram impressionadas com a quantidade de lixo encontrado e o que mais encontramos foram justamente garrafas pet, que vem boiando com a maré”, contou Juliana Coura.

A oficina de Puff é uma iniciativa do Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social do Parque Estadual de Itaúnas (PEI), com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Iema

Karolina Gazoni

(27) 3636-2591/ 99977-1012

[email protected]/ [email protected]

Instagram: @meioambientees

Facebook: Meio Ambiente ES

Fonte: GOVERNO ES