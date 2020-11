Vanessa da Rocha A Posição de Vênus e os seus Valores no Exercício Profissional

Um dos pontos importantes a ser avaliado no seu desenvolvimento de carreira é a relação entre os seus valores e o da empresa em que você trabalha ou que você fundou. Na prática, se você possui valores humanitários e idealistas, por exemplo, que visam o bem estar da sociedade, e trabalha em uma empresa em que o valor é exclusivamente perenizar os lucros, você pode não se identificar totalmente com o perfil da empresa e até se desmotivar.

Mas antes de tirar conclusões, é importante que você tenha clareza de quais são os seus valores, quais são os da empresa e avaliar como você pode gerir a sua carreira dentro daquele ambiente para crescer e se desenvolver ou talvez até buscar locais com os quais tenha maior afinidade. No caso do empreendedor, também é importante que a sua empresa esteja de alguma maneira alinhada aos seus valores para que você crie algo em que acredita, isso torna o engajamento no dia a dia muito maior.

+ PROMOÇÃO SEXTA-FEIRA 13! Clique AQUI e use o cupom SEXTA13 para receber 13% de desconto na loja João Bidu!

Na Astrologia o planeta Vênus é um dos pontos no Mapa Astrológico que nos possibilita analisar os valores essenciais de uma pessoa e citarei abaixo os valores de Vênus em cada um dos signos para que você possa fazer uma reflexão. Lembrando que, para uma análise completa, é sempre importante avaliar o Mapa como um todo pois essa não é uma informação extraída exclusivamente da análise de Vênus.

VÊNUS EM ÁRIES: com essa posição a pessoa valoriza a sua autonomia, independência, a competição e a possibilidade de estar sempre fazendo novas conquistas, de empreender. Além disso, valorizam o reconhecimento da sua identidade, da sua individualidade.

VÊNUS EM TOURO: aqui a pessoa valoriza segurança, estabilidade financeira e no ritmo de trabalho e ser bem remunerado pela atividade que exerce, pois dessa forma consegue manter uma vida confortável e prazerosa.

VÊNUS EM GÊMEOS: são pessoas que valorizam a diversidade de forma geral, das pessoas com quem se relacionam no trabalho, de ambientes, dos projetos ou atividades em que estão envolvidas, por isso apreciam o movimento. Além disso, valorizam a articulação, a intelectualidade e a possibilidade de interação social.

VÊNUS EM CÂNCER: valorizam tanto a estabilidade financeira quanto a doméstica, como forma de se sentirem emocionalmente seguros. Tendem a aderir valores mais conservadores e de proteção das questões humanas no ambiente de trabalho.

VÊNUS EM LEÃO: são pessoas que valorizam a lealdade, a organização, a expressão da criatividade e da sua individualidade. Sentem-se valorizados ocupando posições de autoridade ou em que tenham seu brilho pessoal reconhecido.

VÊNUS EM VIRGEM: com essa posição a pessoa valoriza o trabalho, a análise seletiva e o exercício de atividades em que perceba que está sendo útil. É importante que a pessoa valorize o seu prazer pelos detalhes e por ser prestativo observando os resultados produtivos desse movimento, evitando assim se sentir inferiorizado.

VÊNUS EM LIBRA: são pessoas que valorizam a beleza, a estética, a harmonia e a justiça. Por isso, um ambiente de trabalho com relações harmoniosas e em que as decisões sejam tomadas, aos olhos delas, de forma justa, tem um peso importante para essas pessoas.

VÊNUS EM ESCORPIÃO: valorizam sua autonomia, a capacidade de transformação e reconstrução, a discrição da sua individualidade e a possibilidade de terem as coisas sob controle. Encaram seus valores com profundidade e seriedade e com uma tendência de não renunciar ao que faz bem para si próprio.

VÊNUS EM SAGITÁRIO: são pessoas que valorizam a liberdade, o idealismo, a honestidade e a franqueza. Seus valores tendem a ser fortemente pautados na ética e em estruturas morais mais tradicionais, como as religiosas, por exemplo.

VÊNUS EM CAPRICÓRNIO: são pessoas que valorizam a responsabilidade, a seriedade, a objetividade, a lealdade e o status. Obter recursos é importante para que se sintam seguras e tendem a ser ambiciosas para nutrir o seu desejo por posições elevadas.

VÊNUS EM AQUÁRIO: valorizam a imparcialidade, a diversidade, a sua liberdade social e comportamental, a amizade e ao mesmo tempo a impessoalidade. Seu desejo é de inovar e reformar sistemas e busca espaço para expressar essa sua vontade inventiva e inconvencional.

VÊNUS EM PEIXES: são pessoas que valorizam o ser humano, a sensibilidade e generosidade nas interações, o bem estar social e estar a serviço de algo que tenha um significado superior. Nesta posição Vênus apresenta a expressão mais pura do amor genuíno, por isso, valoriza estar a frente de atividades em que lucre servindo as pessoas aos seu redor.

+ Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste LINK !

TEXTO: Vanessa da Rocha | Astróloga Vocacional e Empresarial

INSTAGRAM: @vanessadarocha.astrologia

LEIA TAMBÉM: