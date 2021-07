Solange Cestero A personalidade do cachorro de Leão

O cãozinho do signo solar de Leão é um animal de belo porte. Costuma ser muito sociável e adora passear. Ser extremamente leal ao tutor também é uma forte característica do cachorro de leão. Ele ainda é o mais valente dos cachorros, além de ser barulhento, pois gosta de latir. O cãozinho nativo de Leão ainda é carente de atenção, adora receber carinho e usa seus latidos para chamar a atenção de todos. Outro traço dos característico é que o cachorro desse signo tem uma fome de leão.

Já os filhotes com Lua em Leão fazem birra para serem notados. Gostam de aparecer, e, possuem expressão intensa.

O floral de Bach associado a este signo é o Vervain (Verbena officinalis), que trata o entusiasmo ou o esforço excessivos e a impulsividade. Ele restitui o comedimento e a moderação. É utilizado para animais muito agitados, ansiosos e impacientes, que parecem “ligados na tomada” ou estão sempre “com a corda toda” e não conseguem relaxar. Ou seja, aqueles que excedem os limites, vivem em estado de alerta e, por isso, têm dores musculares.

Costuma ser indicado para animais que não se exercitam o suficiente, que estão sempre ocupados com alguma coisa e são hiperativos. Assim como para cães exuberantes e excessivamente insistentes, que estão sempre derrubando as pessoas, e também para animais muito inflamados, dramáticos.

Vervain é indicado na combinação dos elementos Ar e Fogo, com ênfase no signo de Leão na carta astrológica do pet. Os sais de homeopatia associados ao eixo Leão/Aquário são Magnesia phosphorica e Natrum muriaticum. O óleo essencial de laranja é indicado para os leoninos porque tem efeito psicológico calmante e sedativo.

Ele também pode ser útil para animais com as seguintes características:

Cão cheio de energia a ponto de ser difícil controlá-lo, pois sempre fazendo alguma coisa, ou puxa a guia e a mantém sempre esticada – assim como costumam fazer os cães da raça terrier, springer-spaniel e border collie.

Gato que está sempre tenso e agitado, não para de perambular por todos os lugares e nunca fica quieto.

Ao analisar a carta natal completa do seu pet, podemos indicar uma fórmula individualizada para seu animal, de acordo com os planetas e signos apresentados, envolvidos nas patologias e/ou emoções que desejamos equilibrar.

