A pedido de Russomanno, Justiça suspende divulgação da pesquisa Datafolha em SP

Dizer que não existe racismo no Brasil é um discurso utilizado para inviabilizar a luta por igualdade. A discriminação racial está presente em diversas esferas da sociedade, e a linguagem é uma delas. O preconceito é expresso de inúmeras formas, inclusive de maneira velada e banalizada socialmente. O racismo está frequentemente escondido também em expressões e termos de uso corrente, mas que estão imbuídos de carga pejorativa.

A linguagem pode ser utilizada na construção e manutenção de uma sociedade excludente e opressora. Exemplos não faltam. É o caso da palavra denegrir, que significa escurecer, mas que é usada negativamente como sinônimo de difamar. Ou a expressão inveja branca, usada para positivar o sentimento da inveja, como se a cor branca fosse algo puro, inocente.

A professora de Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Jurema Oliveira explica que a linguagem que usamos é um reflexo do sistema social no qual estamos inseridos. “Vocábulos como mercado negro estão inseridos na perspectiva de racismo linguístico tão recorrente. Não basta ser politicamente correto em público, já que nas ações privadas continuamos sendo racistas”, afirma a doutora.

Jurema é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Africanidades e Brasilidades (Nafricab/Ufes) e presidente-geral da Associação Internacional de Estudos Literários e Culturais Africanos (Afrolic). A linguista defende a promoção de cursos antirracistas em órgãos públicos e instituições privadas na perspectiva de uma formação continuada.

“Durante décadas, o movimento negro lutou por projetos de valorização dos direitos da população negra. No entanto, o mesmo movimento negro não teve acesso aos espaços oficiais para propor ações de formação que atendessem à população branca, já que são os brancos quem promovem o racismo sistêmico e não sistêmico”.

Segundo a professora, essa conscientização é um dos passos na desconstrução social do racismo. A discriminação e o preconceito perpassam diferentes áreas, e a linguagem representa uma parcela desse processo estrutural do racismo.

Palavras e expressões racistas para excluir do vocabulário