A partir de maio, 13,7 milhões deixam de pagar o IR; entenda a isenção

Marcello Casal JrAgência Brasil – 21/03/2019 Imposto de renda será isento para 40% dos contribuintes

A partir de maio, 13,7 milhões de pessoas deixarão de pagar o Imposto de Renda (IR), o que representa cerca de 40% do total de contribuintes, de acordo com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

O secretário explicou como vai funcionar o aumento da faixa de isenção do IR para quem ganha até dois salários mínimos, o que foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta semana.

Em entrevista à TV Globo, Barreirinhas explicou que quem ganha até R$ 2.640 não pagará o IR a partir de maio. A faixa de isenção, porém, será de R$ 2.112. Os outros R$ 528 entrarão como um desconto do valor mensal retirado direto da fonte.

“Eles [quem ganha até dois salários mínimos] não vão ter nenhum abatimento, nenhuma dedução na fonte de Imposto de Renda, aquele desconto que vem no contracheque do salário. Não vai ter nenhum abatimento e não vão precisar também pagar nada na declaração de ajuste anual do ano seguinte”, explicou o secretário.

Quem ganha mais do que dois salários mínimos também será beneficiado do aumento da isenção. Como a tabela do IR é progressiva, todos que contribuem não vão pagar sobre a fatia isenta.

Já o desconto de R$ 528 também pode ser aplicado a quem ganha mais, mas em muitos casos não vai compensar. “No sistema que estamos apresentando, quem ganha, por exemplo, R$ 10 mil, vai ter o benefício da faixa de R$ 2.112, ele vai ser beneficiado também. Mas ele não vai optar por fazer a dedução de R$ 528, porque a legislação atual já permite uma dedução maior para essas faixas maiores”, explicou Barreirinhas.

Fonte: IG ECONOMIA