A partir de 2021, Chile terá que cumprir normas fitossanitárias para maçã exportada ao Brasil

Cepea, 19/08/2020 – Nesta edição, confira:

Preço ao produtor deve atingir recorde real em agosto/20

O preço do leite ao produtor na “Média Brasil” líquida do Cepea registou alta acumulada real de 29,2% de janeiro a julho de 2020. Leia mais.

Valor do queijo muçarela atinge recorde real da série do Cepea

Os estoques de derivados reduzidos seguiram sustentando em altos patamares as cotações dos lácteos no mercado atacadista do estado de São Paulo em julho. Leia mais.

Oferta limitada no campo impulsiona importações

As importações de produtos lácteos aumentaram expressivamente em julho, resultado da menor oferta de leite no campo e dos estoques limitados nos laticínios. Leia mais.

Custo de produção do leite acumula aumento de 5,79% em 2020

O custo operacional efetivo (COE) da pecuária leiteira aumentou 1,41% em julho na “média Brasil” (BA, GO, MG, PR, RS, SC e SP). Leia mais.