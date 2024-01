A papete de brilho é a tendência estilosa para o verão 2024

Reprodução/Instagram Veja como incluir a tendências no seu guarda-roupa





As rasteirnhas são a cara do verão e voltaram com tudo para essa temporada. Não só o chinelo de tiras largas e os sapatos flat são tendência do verão 2024 , mas também as papetes de brilho , que além de serem super confortáveis, trazem grande estilo.

O que mais chama atenção nas papetes são as tiras brilhantes cruzadas e em zigue-zague, trazendo um contraste nos pés, além do conforto na sola do sapato. Elas podem vir com duas tiras ou com a tira de velcro e as cores podem variar em preto, nude, branco, prata ou dourado.

As sandálias são ótimas para o verão e combinam com vários estilos de roupa. Você pode usá-las com uma regata ou um cropped e um shorts jeans e até um vestidinho longo ou curto, para um resultado mais romântico. Uma camiseta mais longa e um shorts mais soltinho também é uma pedida que ousa um lado mais casual.









Fonte: Mulher