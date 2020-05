A pandemia vai impactar no setor de decoração e mesa posta?

Quando pequena, tomar banho com seu filho pode ser algo rotineiro, ainda mais quando a criança ainda precisa de ajuda com coisas simples, como lavar o cabelo ou ensaboar o corpo. Mas há quem mantenha esse hábito ao longo dos anos.

Mary e Brittani fazem tudo juntas, desde compras no shopping, até tomar banho juntas.

Mary, de 55 anos, disse ao programa Mothered, do canal TCL, que ainda toma banho junto com a filha, Brittani, de 19 anos, todas as manhãs. Segundo a mãe, elas fazem tudo juntas, de passeios no shopping a banho.

”A relação que tenho com minha filha nunca foi nada forçado, é algo que foi feito para acontecer”, diz Mary.

"É uma conexão quase espiritual", diz a mãe no programa sMothered

No programa, Brittani revela que toma banho com a sua mãe desde seus 5 anos de idade. ”Quando minha mãe faz coisas simples como lavar o meu cabelo ou enxaguar o meu corpo eu me sinto confortada”, diz a jovem de 19 anos.

”O melhor jeito de começar o nosso dia é tomando um banho juntas”, diz a mãe. ”Eu não vejo nada de errado nisso”, completa. “É uma conexão quase espiritual”.

Para Mary, outras mães e filhas deveriam adotar o hábito para se tornarem mais próximas. ”Existem tantas mães e filhas que não são próximas umas das outras, acho essa distância estranha”

A proximidade das duas já causou problemas no relacionamento de Mary

Apesar das duas considerarem o hábito inofensivo, Brittani admite que seus amigos estranham o costume, mas isso não a incomoda.

”Minha mãe é minha melhor amiga, posso contar a ela qualquer coisa”, diz a jovem de 19 anos.

"Ele deve aceitar isso", diz Mary sobre as intrigas que a proximidade com sua filha causam em seu relacionamento com seu namorado

Mary também diz que a proximidade com sua filha já causou alguns estranhamentos com seu namorado, mas que ele deve aceitar o relacionamento das duas. ”O meu relacionamento com minha filha já causou alguns problemas na minha relação, porém ele deve aceitar isso. Ele sabe que eu o amo, mas amo minha filha mais que ele”, diz a mãe. ”Ela é a minha vida”, completa.