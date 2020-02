A olhos nus: brasileiros gostam de transar sendo vistos

Para 73% dos entrevistados, a data é favorável para encontrar o(a) amante

A maioria das pessoas aproveita o Carnaval para sair às ruas, no entanto, alguns aproveitam o feriado para festejar entre quatro paredes. Uma pesquisa recente da Ashleymadison.com, principal site de relacionamentos extraconjugais do mundo, entrevistou alguns de seus usuários foliões para saber sua visão sobre a data. O resultado é bem surpreendente.

Para 73% dos entrevistados, o Carnaval é a melhor data para trair seu cônjuge, seguida por Dia do Trabalho com 7%. Isso mostra que, para os usuários da Ashley Madison, o feriado é, sem dúvida, propício para encontrar um amante, seja no aplicativo ou nas ruas. Quando perguntados, justamente, sobre isso, 72% afirmaram que acreditam que os dias da festa são os melhores para encontrarem com seu amante. “Como a maioria das pessoas está ocupada viajando ou em alguma festa, sair para encontrar um parceiro extraconjugal não levanta tanto suspeitas como seria em qualquer outra data”, apontou Isabella Mise, diretora de comunicação da Ashley Madison.

Tal dado explica o resultado de outra questão da pesquisa, esta revela que, para 59%, durante o Carnaval, sua melhor companhia é seu(sua) amante e não seu cônjuge.

Ao final, a plataforma descobriu que, apesar de terem muitas fantasias dentro do quarto, ao sair dele, os infiéis preferem não se caracterizarem de nada além do normal. 79% deles preferem não se fantasiar no Carnaval, enquanto outros escolheram seus acessórios favoritos.

Do que você vai se fantasiar?

Não me fantasiarei 79%

Super-herói 4%

Diabo 3%

Personagem de algum filme 3%

Maiô 3%

Anjo 2%

Glitter 1%

Personagem de TV 1%

Meme famoso 1%

Cantor famoso 1%

pessoa real 0.42%

sereia / tritão 0.25%

* Pesquisa realizada com 1354 usuários da Ashley Madison.