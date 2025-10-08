A música pode ser o afrodisíaco que falta para animar sua vida sexual

Uma musicoterapeuta explica como a música pode ser um afrodisíaco e compor o momento do sexo, deixando tudo mais gostoso

Você acha que quando Shakespeare escreveu o verso “Se a música for o alimento do amor, continue tocando”, ele sabia que isso ainda seria verdade séculos depois? Acontece que pessoas em todo o mundo preferem música como afrodisíaco a ostras, chocolate amargo e até vinho.

E embora ela tenha poderes incríveis para entrar no clima, pode ir muito além. Ajuda em todos aqueles momentos em que você quer transar com seu parceiro, mas uma pequena parte do seu cérebro está se perguntando se você trancou a porta da frente ou no seu chefe rabugento.

Da próxima vez que isso acontecer, em vez de se esforçar para se concentrar no seu personagem fictício favorito, coloque uma música. E não há regras. Então, você pode tocar música clássica, pop (para todos os fãs dos Swifties e do Ed Sheeran por aí) ou até mesmo um pouco de hard rock. Seja qual for a sua onda.

Carol Steinkopf é musicoterapeuta e explica que a música faz parte da nossa vida e do cotidiano, ela nos acompanha em diferentes momentos e desperta reações quase automáticas. “Quando ouvimos uma canção que marcou uma fase importante, nosso cérebro ativa o córtex auditivo e estruturas relacionadas à memória e às emoções, especialmente o sistema límbico.”

A música tem a capacidade de transformar o ambiente e o clima emocional de um momento. A profissional que isso pode acontecer pela melodia, pela letra, pela harmonia ou até mesmo pelos timbres dos instrumentos.

“Uma música pode soar romântica ou sexy para alguém e não para outra pessoa, tudo depende das memórias e associações que cada um tem com ela. É importante conhecer o gosto musical da outra pessoa, porque uma música que desperta paixão para um pode lembrar um momento triste para o outro”, revela.

A musicoterapeuta destaca que a escolha certa sobre a música pode transformar um encontro ou o momento sexual em algo memorável. “A música pode ser afrodisíaca porque desperta emoções e ativa memórias ligadas ao prazer.”

“Quando combinada com outros elementos como um ambiente agradável, uma iluminação suave e a presença de alguém especial ela potencializa a experiência sensorial”, acrescenta. “A batida, o ritmo e a harmonia podem induzir sensações de relaxamento, desejo ou excitação.”

“Em resumo, a música é um elemento que quando bem escolhido intensifica a conexão e torna o momento mais envolvente e prazeroso”, emenda a especialista.