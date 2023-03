“A mulher é nossa inspiração”, diz Sandra Chayo, sócia da HOPE

Divulgação Sandra Chayo é Sócia e Diretora de Estilo e Marketing do Grupo HOPE

“A moda íntima é a que fica mais próxima do corpo da mulher, faz ela se sentir mais feminina, mais poderosa. Nossa proposta é ter lingerie para todas as mulheres, é conseguir entender as necessidades delas”. Sandra Chayo fala com conhecimento de causa. Aos 47 anos, ela é Sócia e Diretora do Grupo HOPE, o maior do segmento no Brasil.

Sandra Chayo é formada em Arquitetura pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e iniciou sua carreira como empresária aos 20 anos. Filha do fundador do Grupo HOPE, Nissim Hara, Sandra entrou para os negócios da família – ao lado das suas irmãs Karen Sarfaty e Daniela Shalev – e levou o olhar feminino para a gestão do Grupo e dos produtos, com a desafiadora missão de reposicionar e transformar a peça íntima em artigo fashion.

A empresa é líder e referência no segmento de moda íntima, beachwear e fitness no Brasil – e tem uma trajetória de pioneirismo e inovação à frente dos negócios. “Somos a maior rede de lingerie, por 40 anos fomos só fábrica. A gente vem da indústria, estamos no varejo há 17 anos”, conta a executiva. “Fazer a cadeia toda, desde a criação até o varejo, nos faz inovar em cada processo. E sempre pensamos na consumidora”, explica.





Entre as inovações estão tornar a peça de lingerie outwear, coisa que era cafona antigamente, e hoje faz parte do dia a dia feminino; reformular com tecnologia a tradicional calcinha bege e fazer dela um item de moda, com o lançamento das linhas sem costura; usar rendas de alta performance para uso no dia a dia. “Mais recentemente, inovamos entrando no segmento masculino, não existia uma HOPE para os homens. Como líder, temos muita responsabilidade. O mercado acaba acompanhando, o que é bom para todo mundo”, conta.

Sandra Chayo diz que a inovação está em toda cadeia produtiva da HOPE

“Nossa proposta é valorizar nossos bege, para que as mulheres se sintam mais seguras, mais confiantes e mais poderosas com ele. Mas eu brinco, não deixo minhas amigas terem algo tão básico!”, diverte-se. “A moda íntima é feita para gente. Além da funcionalidade, a gente tem muita tecnologia. Como a gente fabrica, temos uma vantagem competitiva no mercado.”

A HOPE tem 6 lojas próprias e foi pioneira no negócio de franquias, com 275 lojas. Entre os novos projetos, está a abertura da Hope Resort, que já tem 22 lojas, com moda fitness e moda praia, uma moda casual ao estilo de vida da mulher brasileira. “Também temos a Duo, loja que reúne os produtos HOPE e HOPE RESORT. São lojas de rua, em cidades com menos de 200 mil habitantes. Já temos 20 lojas”, revela.

Mãe de três jovens, de 18, 22 e 24, Sandra acredita que a força da mulher vem da maternidade. “Fui mãe cedo com 22 anos, daí que eu vi meu potencial. Sou incentivadora da maternidade”, garante. Ela não abre mão de destinar um horário na rotina para si mesma. “O inicio das manhãs é para meu autocuidado, se eu não estiver bem, não estarei bem para os filhos, para a empresa, para o meu marido.”

A empresária é amante de yoga, corrida e musculação e acredita que os esportes a auxiliam no bom desempenho de suas atividades profissionais, exercitando sua flexibilidade, física e mental, superação e resiliência – cruciais para a condução dos negócios. Ela também cultiva o hábito da leitura e seus livros de cabeceira são sempre sobre biografias ou gestão de negócios.

Sob a gestão de Sandra Chayo, a HOPE ganhou, em 2015, o WGSN Global Fashion Awards, premiação anual de tendências, sendo a única representante brasileira na ocasião. A marca foi a vencedora na categoria Intimates & Swimwear, competindo com grifes da Bélgica, Espanha e Inglaterra.

A sócia da HOPE conquistou espaço em grandes veículos, como o Business of Fashion (BOF) – principal portal internacional na indústria da moda, que fala com propriedade sobre as tendências e inovações no setor –, além de ter ganhado prêmios como LVMH para mulheres empreendedoras, e de integrar listas, como “20 Mulheres de Sucesso”, da Forbes (2022). Sandra também foi uma das juradas da 7ª temporada do programa Shark Tank Brasil.

