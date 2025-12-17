A mais alta honraria da Assembleia Legistativa do ES é entregue à Presidente do TJES, Janete Vargas Simões

Em uma cerimônia marcada por belas homenagens, a Assembleia Legislativa do ES (Ales), por meio de seu Presidente, Deputado Marcelo Santos, entregou à Presidente do Tribunal de Justiça do ES (TJES), Desembargadora Janete Vargas Simões, a Ordem do Mérito Domingos Martins, a mais alta honraria da casa. O ato de entrega foi realizado na tarde desta terça-feira, 16/12, em virtude da vasta trajetória de 35 anos de trabalho da Desembargadora no Poder Judiciário e por ter sido eleita Presidente do TJES.

A Presidente estava acompanhada do marido, Desembargador Carlos Simões Fonseca, do genro Rodrigo Pratte, do Decano do TJES, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do Vice-Presidente do TJES, Desembargador Fernando Zardini e do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

O chefe do Legislativo enfatizou a importância da honraria e o fato da Assembleia buscar sempre o diálogo e a harmonia com todos os Poderes para que a união e o empenho dos agentes públicos impulsionem o desenvolvimento. “Parabéns à nova Presidente do TJES, Desembargadora Janete Vargas Simões e conte conosco para o sucesso de sua jornada à frente desta instituição fundamental para o crescimento do nosso Estado”, afirmou o deputado.

Em seu discurso, a Presidente do TJES, destacou: “Hoje, mais do que nunca, em um momento de transformações e desafios, esta comenda não é apenas um reconhecimento ao passado, mas também um estímulo para que sigamos, com o mesmo espírito de Domingos Martins, trabalhando por um futuro mais justo, democrático e livre. A honra que me é conferida por meio dessa distinção não é apenas um prêmio pessoal, mas um compromisso renovado com os valores de liberdade, justiça e a constante busca pela igualdade social”, afirmou.

“Que possamos, juntos, seguir em frente, inspirados por aqueles que, como Domingos Martins, nunca hesitaram em dar o melhor de si em prol de um ideal maior. Recebo esta homenagem com humildade e o compromisso de honrar, a cada dia, os princípios que ela representa”, disse a Presidente ao final de seu discurso.

Vitória, 16 de dezembro de 2025

Carol Veiga

Assessora de Imprensa e

Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES