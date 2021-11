Redação João Bidu A Lua e a mãe no mapa astral: descubra a relação entre vocês

A Lua, junto com o Sol e o Ascendente, forma a base da personalidade de cada um. Ela rege as formas como reagimos aos acontecimentos emocionais, como a raiva, a alegria e a tristeza. Por isso, cada pessoa tem o seu jeito próprio de lidar com as situações, sentir e expressar as emoções, além de como resolver os problemas pessoais.

Dito isso, é claro que a Lua também pode identificar as marcas de personalidade de uma das pessoas mais especiais da nossa vida: nossa mãe.

Fatores como uma conjunção com um planeta, podem trazer modificações no significado da Lua em determinado signo. Mas, mesmo assim, é possivel determinar algumas coisas com base na Lua de cada uma. Portanto, confira como a Lua no Mapa Astral influencia a relação com a mãe!

A Lua e a relação com a mãe

Para descobrir qual é sua Lua ou a da sua mãe, o ideal é fazer o Mapa Astral completo para aprender mais sobre suas emoções e outras características da personalidade. Esse conhecimento permite que a pessoa se desenvolva com ser humano e alcance mais autoconhecimento para levar uma vida melhor.

Lua em Áries

As emoções sempre estão em alta e isso faz com que você rapidamente fique entusiasmada e, em seguida, brava. Reage na hora, não guarda rancor e demonstra claramente o que está sentindo.

Aos olhos da criança: você é combativa, corajosa e muito forte. Porém, também é ocupada e explosiva, às vezes até impaciente;

você é combativa, corajosa e muito forte. Porém, também é ocupada e explosiva, às vezes até impaciente; O que a deixa magoada: falta de sinceridade e falsidade;

falta de sinceridade e falsidade; O que mais precisa: estar rodeada de coisas novas, atividades e desafios.

Lua em Touro

Cerca-se de coisas boas e sempre procura estar bem emocionalmente. Também é estável e uma pessoa muito confiável. Seus afetos são duráveis e gosta de ser carinhosa com as pessoas que tanto ama; por esse motivo, é um pouco possessiva.

Aos olhos da criança: tradicional, carinho e provedora. Muito boa cozinheira, estável e tranquila. No entanto, tem um lado que dá muita ênfase às coisas materiais;

tradicional, carinho e provedora. Muito boa cozinheira, estável e tranquila. No entanto, tem um lado que dá muita ênfase às coisas materiais; O que a deixa magoada: quando lhe tiram algo, de forma que atrapalhe sua estabilidade emocional e material;

quando lhe tiram algo, de forma que atrapalhe sua estabilidade emocional e material; Do que precisa: estabilidade, certezas e conforto.

Lua em Gêmeos

Para ser feliz, precisa de um ambiente leve e bem humorado. Não costuma provocar qualquer tipo de briga, e, quando elas acontecem, logo as esquece. Gosta de falar o que está vivenciando e conversar sobre.

Aos olhos da criança: comunicativa, inquieta e brincalhona, você tem conexão com os parentes e é sociável. Também tem um jeitinho meio superficial;

comunicativa, inquieta e brincalhona, você tem conexão com os parentes e é sociável. Também tem um jeitinho meio superficial; O que a deixa magoada: não falar ou não ser ouvida;

não falar ou não ser ouvida; Do que precisa: movimento, novidades, comunicação e sociabilidade.

Lua em Câncer

Carinhosa e maternal, tem uma personalidade compreensiva e sensível. Tem muito jeito para ser mãe, mas pode acabar sendo apegada demais.

Aos olhos da criança: tem instinto de protetora e faz isso protegendo quem gosta. Lida bem com as emoções e não tem vergonha delas. É carinhosa e seus laços afetivos duram por muito tempo;

tem instinto de protetora e faz isso protegendo quem gosta. Lida bem com as emoções e não tem vergonha delas. É carinhosa e seus laços afetivos duram por muito tempo; O que a deixa magoada: frieza ou ausência de sentimentos;

frieza ou ausência de sentimentos; Do que precisa: carinho, privacidade e família.

Lua em Leão

Gosta de ter atenção e é generosa com as pessoas que fazem isso. Procura ter uma vida alegre e brilhante. Pode ser mais sensível a elogios e gosta de demonstrar seu lado mais feliz.

Aos olhos da criança: você é alegre, teatral, mandona e chamativa. Tem um comportamento extrovertido, gosta de festas, mas costuma tem muito interesse apenas em si mesma;

você é alegre, teatral, mandona e chamativa. Tem um comportamento extrovertido, gosta de festas, mas costuma tem muito interesse apenas em si mesma; O que a deixa magoada: falta de atenção e não ser considerada importante – isso fere seu orgulho;

falta de atenção e não ser considerada importante – isso fere seu orgulho; Do que precisa: atenção, calor e diversão.

Lua em Virgem

Sua maneira de demonstrar afeição é fazendo algo para quem gosta, sendo útil, sendo prestativa ou realizando favores. No campo das emoções, só confia em alguém depois de observar e passar um tempo com a pessoa. O cotidiano tem muito impacto sobre sua vida e as coisas precisam estar certas e em ordem para te agradarem.

Aos olhos da criança: você é detalhista, organizada, cuidadosa e extremamente preocupada com a saúde e a alimentação;

você é detalhista, organizada, cuidadosa e extremamente preocupada com a saúde e a alimentação; O que a deixa magoada: situações em que querem te passar para trás ou enganá-la. Não gosta quando desprezam um favor seu e reduzem a qualidade do seu trabalho;

situações em que querem te passar para trás ou enganá-la. Não gosta quando desprezam um favor seu e reduzem a qualidade do seu trabalho; Do que precisa: que as coisas funcionem adequadamente, estar com boa saúde e atividades que possa ser útil.

Lua em Libra

Sempre tenta fazer uma comparação entre suas emoções e as dos outros. É capaz de compreender as pessoas e, por isso, não costuma entrar em brigas ou conflitos. Também não gosta de precisar escolher um lado para ficar quando conflitos acontecem.

Aos olhos da criança: diplomática, equilibrada, simpática e vaiodosa. Muito compreensiva e sociável. Sempre busca a paz em todas as situações;

diplomática, equilibrada, simpática e vaiodosa. Muito compreensiva e sociável. Sempre busca a paz em todas as situações; O que a deixa magoada: falta de contato com as pessoas especiais, aspereza e agressividade, especialmente quando é gratuita;

falta de contato com as pessoas especiais, aspereza e agressividade, especialmente quando é gratuita; Do que precisa: harmonia, um companheiro ao lado e sentir-se amada.

Lua em Escorpião

Muito profunda com as emoções, quando gosta de alguém, se dá por inteira. Mas, exige dos outros a mesma dedicação e, muitas vezes, é ciumenta. Tudo o que acontece na sua vida provoca profundas transformações no seu ser.

Aos olhos da criança: profunda, influente e reservada. Tem uma personalidade magnética e intensa. Costuma guardar os sentimentos, principalmente a raiva;

profunda, influente e reservada. Tem uma personalidade magnética e intensa. Costuma guardar os sentimentos, principalmente a raiva; O que a deixa magoada: ser rejeitada ou traída;

ser rejeitada ou traída; Do que precisa: intimidade, um tempo só para si, experiências emocionais intensas e significativas.

Lua em Sagitário

É exagerada com as emoções e vai da euforia à tristeza bem rápido. Em geral, vive sempre alegre e otimista com tudo. Sente necessidade de variação e aventura. Pode ser muito sincera e, por isso, é capaz de magoar as pessoas sem intenção.

Aos olhos da criança: entusiasmada, aventureira, livre e expansiva. Tem o dom do otimismo e é bem exagerada. No entanto, às vezes parece que não tem tanto interesse pela vida familiar;

entusiasmada, aventureira, livre e expansiva. Tem o dom do otimismo e é bem exagerada. No entanto, às vezes parece que não tem tanto interesse pela vida familiar; O que a deixa magoada: impedirem sua liberdade e brincadeiras acerca do seu modo de ver as coisas;

impedirem sua liberdade e brincadeiras acerca do seu modo de ver as coisas; Do que precisa: liberdade, novas metas para seguir e ter consigo o lado alegre da vida.

Lua em Capricórnio

É muito reservada com suas emoções. Reage lentamente aos acontecimentos. Dedica-se as pessoas de quem gosta e as defende. Não gosta de admitir fraquezas e procura se controlar diante dos acontecimentos negativos.

Aos olhos da criança: competente, organizada, trabalhadora e disciplinada. Tem um jeito sério, responsável e severa – até demais!

competente, organizada, trabalhadora e disciplinada. Tem um jeito sério, responsável e severa – até demais! O que a deixa magoada: falta de respeito, consideração e de seriedade.

falta de respeito, consideração e de seriedade. Do que precisa: reconhecimento, sentir-se importante em seu próprio ambiente, além de realizar atividades significativas.

Lua em Aquário

É capaz de se distanciar emocionalmente de algo. Procura ser justa e é muito humana com tudo e todos. Dá valor às amizades e é leal com elas. Sonha com um mundo melhor, mas quando é atingida, reage com uma fina ironia. Tem dificuldade em expressar os sentimentos.

Aos olhos da criança: diferente, moderna, amiga e jovem de espírito. Tem criatividade de sobra e é desligada quando o assunto é sentimentos.

diferente, moderna, amiga e jovem de espírito. Tem criatividade de sobra e é desligada quando o assunto é sentimentos. O que a deixa magoada: ser atacada e discriminada nas coisas em que é diferente. Tem receio da rejeição social;

ser atacada e discriminada nas coisas em que é diferente. Tem receio da rejeição social; Do que precisa: independência, sentir-se livre para mudar e ficar próxima de estímulos diferentes.

Lua em Peixes

Extremamente sensível, até pode se magoar por pouca coisa. Não enfrenta seus problemas emocionais de forma objetiva. Sente muita empatia pelas pessoas e pode tolerar características pessoais que a as outras pessoas, em geral, não tolerariam.

Aos olhos da criança: sensível, imaginativa, delicada e intuitiva. Sua personalidade é vista como generosa e um pouco confusa. Seu lado mais frágil pode ser problemático;

sensível, imaginativa, delicada e intuitiva. Sua personalidade é vista como generosa e um pouco confusa. Seu lado mais frágil pode ser problemático; O que a deixa magoada: falta de empatia ou compreensão. Não gosta de ser julgada;

falta de empatia ou compreensão. Não gosta de ser julgada; Do que precisa: refúgio, um pouco de magia por meio de novas experiências, além de ser compreendida.

