A live de Zé Neto e Cristiano já é o rolê mais aleatório da quarentena

As lives têm se firmado como a programação preferida de muita gente durante a quarentena. Por isso, as transmissões dos shows dos sertanejos estão batendo recorde atrás de recorde no YouTube. Mas, se depender de Zé Neto e Cristiano, a live deles vai bater um novo recorde: o de rolê mais aleatório da quarentena.

A dupla foi parar nos trending topics neste sábado (16) depois de divertir os fãs com uma apresentação ao vivo de muito mais do que só música boa. Teve Cristiano raspando a barba de Zé Neto e até o cabelo do parceiro. Os dois ainda brincaram de rodeio, deram grau de bicileta e quase destruíram o cenário do palco, para deleite dos espectadores.

YouTube Live de Zé Neto e Cristiano





































No Twitter, os comentários fizeram a live da dupla viralizar. “Essa é a melhor live e eu posso provar”, disse um. “Um momento de alegria da vida do brasileiro”, comemorou outra. Veja:

em 2h de live zé neto e cristiano já:

✅ mandaram abraço pro Cuca Beludo

✅ mijaram atrás do carro

✅ andaram de bicicleta

✅ caíram da bicicleta

✅ zé neto machucou o saco na bicicleta

✅ brincaram de rodeio

✅ cristiano raspou a barba do zé neto

✅ cantaram #ZNCBrahmaLive — thomaZyell (@thomazyell) May 16, 2020









Essa é a melhor live e eu posso provar, com Zé Neto e Cristiano pic.twitter.com/o4ym8dEhsc — sou eu (@rosypss) May 16, 2020





Produção: Não pode mexer no cenário

Zé Neto e Cristiano: #ZNCBrahmaLive pic.twitter.com/FnmZNxoWtJ — Nessa (@VTronbelli) May 16, 2020









ZÉ NETO É A PROVA VIVA QUE A QUARENTENA NÃO ESTÁ FAZENDO BEM PRA GENTE. ?? #zncbrahamalive pic.twitter.com/BJLX0EwEKX — Ivan Carllos (@Ivan_Carllos20) May 16, 2020