A limpeza do corpo da borboleta (TBI) é recomendada para carros flex?

Reprodução A limpeza da TBI faz parte do plano de manutenção convencional dos veículos em geral

A limpeza de corpo da borboleta TBI (Throttle Body Injection) – que controla a entrada de ar na admissão do motor para o cilindro mantendo corretamente o funcionamento da marcha lenta e aceleração – faz parte dos serviços de manutenção convencional e independe do veículo ser flex, gasolina, etanol ou GNV (Gás Natural Veicular).

Como explica o professor de reparação automotiva, proprietário da Scopino Auto Club e diretor do Sindirepa-SP, Pedro Luiz Scopino, não é o tipo de combustível utilizado no veículo que suja o corpo da borboleta e sim a sujeira proveniente do respiro do óleo do motor.

“Esse respiro do óleo do motor , tecnicamente chamado de ‘Blow-by’ , é o retorno dos gases do cárter do motor . Então ao invés de ser jogado na atmosfera, poluindo o meio-ambiente, eles são encaminhados para a admissão novamente e com isso, eles são queimados junto com o ar/combustível não poluindo o meio-ambiente. Só que esse vapor de óleo acaba carbonizando , ou seja, contaminando o corpo de borboleta . Por isso que é um serviço necessário, quando está sujo”, explica Scopino.

Em suma, só faça a limpeza da TBI, caso perceber maior consumo de combustível, funcionamento irregular do motor e oscilação na marcha lenta.

Fonte: Carros