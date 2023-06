A influência dos anos 1970 na moda com o estilo Boho

Divulgação Vestido floral com bota faz parte do estilo

É muito comum a nostalgia na moda, onde estilistas e designers inspiram-se em décadas que ficaram marcadas por importantes e marcantes tendências. Entre tantas tendências inspiradas em outras épocas, um dos grandes exemplos que temos é o Boho, uma tendência vintage com forte influência dos anos 1970. Para explicar essa relação, falamos com Patricia Schneid, gerente de estilo da Dafiti, que conta como é essa relação entre as tendências do passado e as atuais.

Por que a tendência Boho está em alta?

No mundo da moda, é muito comum buscar referências de tendências de outras décadas, trazendo releitura adaptada à atualidade, misturando com elementos estéticos mais novos, atualizando essa tendência e gerando o desejo do novo. Temos, como exemplo, a calça de cintura baixa, que nos anos 00´s era muito colada ao corpo, e hoje, ela retorna, porém, em modelagens mais amplas, adaptadas a nova geração.

Com o Boho, o processo não é diferente! O estilo é marcado pela forte estética dos anos 70, com tons terrosos, forte presença de jeans, estampas e padronagens geométricas e orgânicas, florais suaves, alfaiataria e tecidos leves e fluídos, principalmente nos vestidos e blusas. Essa tendência cresceu muito com Alessandro Michele, durante sua passagem como diretor criativo da Gucci.

Divulgação Jeans é obrigatório no BoHo

Uma das razões para o Boho continuar em alta é a valorização de peças atemporais, ou seja, que ajudam a compor diversos looks para diferentes ocasiões. Essa preferência ainda vem de encontro com um assunto bem importante, que é o consumo consciente, porque incentiva as pessoas a comprarem produtos que durem mais tempo no armário e que tragam elementos menos efêmeros.

É uma tendência fácil e pode ser usada em diferentes ambientes e em looks casuais, em looks de trabalho e até em festivais. A grande característica é a mistura de elementos modernos com vintage. O Boho, assim, é um estilo de “espírito livre” e de muita personalidade.

Quais itens compõem o estilo?

Como em qualquer tendência, o Boho possui itens clássicos e características que não podem faltar! Os grandes destaques desse estilo vintage são tecidos leves e mais soltinhos, estampas florais, conjuntos de alfaiataria em tons mais atemporais, padronagens e estampa xadrez, mais texturas, jeans e botas Western em tons terrosos. Para o look ficar ainda mais completo e conectado aos anos 1970, aposte em acessórios com pedrarias, bordados e franjas como o toque final.

Como montar um look Boho facilmente? Para montar um look Boho, você não precisa ter um guarda-roupa completo sobre a tendência, e sim, algumas peças atemporais que ainda se encaixam em outros estilos e acessórios que trazem o charme vintage.

Uma combinação clássica do Boho é o vestido florido de tecido leve com a bota Western, modelo super em alta no momento. Aposte em uma bolsa e em um chapéu, ambos em tons terrosos, para deixar o look ainda mais estiloso. O jeans é outra peça que permite muitas composições. A calça flare, marcante na década de 1970, aceita bata e cropped com estampas mais artesanais e bordadas.

Divulgação A bota country também compõe o look boho

Peças com materiais mais nobres e duradouros, com texturas ou detalhes em handmade, também são importantes itens desta tendência. Mas, um look all jeans ainda é super bem-vindo no estilo!

É uma tendência para o inverno ou cabe em qualquer estação?

Muitas vezes, associamos o Boho ao inverno devido à forte presença de botas no estilo. Mas, uma coisa eu te garanto: o Boho é versátil e permite looks para o ano inteiro, e pelas pesquisas, já temos confirmações que essa tendência deve evoluir e garantir presença no próximo verão também. No inverno, calça flare, bata, jaqueta de couro, vestido manga longa e bota de cano médio são ótimas opções, além de muitos acessórios. Já nos dias mais quentes, é possível apostar em saias midi, coletes jeans, regatas com babados, sandálias de amarração e, claro, em botas de cano curto.

O que você sugere para quem quer aderir ao estilo? Se você quer aderir ao Boho, a minha dica é: Comece por selecionar itens em uma cartela de tons terrosos e jeans. Além de atemporais, são facilmente versáteis. Bota western é um item indispensável para quem quer aderir a tendência. A calça flare, por exemplo, não é exclusiva do estilo, mas, ao lado de peças em tons terrosos, já ganha uma carinha vintage.

O Boho é um estilo de camadas, ou seja, quanto mais layers, mais rico ficará o look. E, por último, invista em bons acessórios. Este estilo permite abusar do excesso de informações, só que sempre na mesma cartela de cores.

