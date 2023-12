FreePik A importância da autodisciplina para a concretização dos sonhos

O ânimo é uma condição essencial para a conquista de objetivos, pois é ele que fornece a força de espírito necessária para que não nos deixemos abalar diante dos primeiros obstáculos. Ortodontista, escritor, palestrante e autor do livro “O poder do ânimo”, Mauricio Souto, destaca que, apesar de sua importância, o ânimo por si só não é suficiente. “Isto porque a motivação, por mais forte que seja, invariavelmente passa. Assim, para que sonhos se concretizem, é necessário também ter disciplina e persistência nas ações”, assegura.

Agir é fundamental para que os sonhos saiam do papel e se tornem reais, destaca Souto. Querer um objetivo e vislumbrar como pode alcançá-lo são aspectos fundamentais para que ele realmente seja conquistado, mas de nada adiantam sem que a pessoa se coloque em movimento. Contudo, essa ação precisa ter método. “Para mudar, o indivíduo precisa querer, precisa ter uma visão, precisa saber onde está e precisa fundamentalmente agir. Mas não de qualquer jeito. É preciso disciplinar o seu jeito de agir, para que atenda às expectativas”, afirma.

“Por exemplo, se uma pessoa quer aprender a tocar um instrumento, precisa treinar todo o dia. Se quer emagrecer, precisa ir regulamente à academia, cuidar da alimentação, ou, pelo menos, treinar de modo sistemático, seguindo um plano regular de atividades”, enfatiza o escritor. Conforme Souto, sem um plano que lhe permita realizar de modo regular as atividades que são necessárias para a realização de um sonho, a pessoa acaba desistindo, porque o cérebro tenta sempre economizar energia, gerando procrastinação e até auto sabotagem, deixando em seu lugar um vazio, uma frustração e uma imensa sensação de fracasso, porque, efetivamente, aqueles que prosperam têm uma atitude vencedora: aquela atitude que leva em consideração o que você pensa, como está se sentindo, mas principalmente como você age.

Souto ressalta a importância da autodisciplina para que o indivíduo mude sua forma de pensar e adote hábitos mais saudáveis, obtendo, dessa forma, resultados diferentes e extraordinários. “A autodisciplina é a virtude responsável por fazer as pessoas não se acomodarem, praticando a aprendizagem contínua, que as obriga a rever constantemente conceitos e opiniões, adaptando-se da melhor maneira possível às constantes mudanças que caracterizam o mundo atual, diz.

Segundo o palestrante, os analfabetos de hoje não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas os que não se dispõem a aprender, depois a desaprender, para então reaprender. Para tanto, destaca Souto, é necessário ter uma mente aberta e disposta, mas não só isso. “As ações orientadas para o alcance de resultados precisam ser transformadas em rotinas e rituais”, afirma. Nesse sentido, ter disciplina é fundamental.

Conforme Souto, a disciplina é essencial para deixar velhos hábitos que não lhe servem mais e adquirir novos hábitos, mais condizentes com suas novas metas de vida. Isto poque trilhar caminhos que nunca foram pisados antes exige um grande esforço de quem o faz. “Se a pessoa não age com disciplina e persistência, muito antes do meio do caminho ela desiste e volta à trilha antiga, que, sem dúvida, é mais fácil e confortável, mas que não traz nada de novo para a vida dela”, diz.

Ao contrário, destaca o escritor, se a pessoa tiver paciência, constância e disciplina, tomando cuidados extras, afinal se trata de uma empreitada desconhecida até o momento, aos poucos ela conseguirá trilhar este novo caminho, adotando um novo hábito e uma nova crença para si. “No começo, é, claro, será difícil, mas com o tempo, quando esse caminho fizer parte de sua rotina, será mais fácil caminhar por ele, que, possivelmente, renderá um resultado diferente e melhor”, diz.

O indivíduo que almeja realizar um objetivo precisa ter uma atitude vencedora diante da vida, afirma Souto. Entendendo como atitude vencedora os momentos de decisão para realizar projetos, resolver problemas, definir um relacionamento ou concretizar algum sonho. E para ter uma atitude vencedora, diz o palestrante, também é muito importante a autodisciplina. Pois é ela, em conjunto com o foco e a determinação, que permite a execução e manutenção de um plano, parte fundamental para que as ações necessárias à concretização dos sonhos não sejam abandonadas no meio do caminho.

Por fim, Souto enfatiza que a autodisciplina é uma característica fundamental de todas as pessoas que pretendem honrar sua própria história e deixar um legado positivo a seus descendentes. “Agir com disciplina, comprometendo-se em atingir as metas que estipulou para si mesmas com foco e determinação, é certamente uma atitude da qual as pessoas devem ser orgulhar”, diz o palestrante, enfatizando que quando essa atitude é pautada por qualidades como ética, integridade, honestidade e lealdade, ela define-se como conduta honrada que constrói, sem dúvidas, um legado de consciência e bons princípios.

