A Imperatriz que habita em você

No Tarot a carta da Imperatriz representa o feminino, o amor em essência, a doação e a compaixão. Ela é a representação do arquétipo da mãe, a cuidadora, o solo fértil, sendo a mulher coroada em um trono, que tudo gera e ordena, assim como a mãe terra.

A carta número três no Tarot é a Imperatriz, e ela representa a união do número um e dois, ou seja, o Mago a Papisa, os princípios masculino e feminino. O resultado disso é a força da Imperatriz, a mulher, o complemento feminino do Imperador, sendo ela a grande Deusa, o grande útero que tudo gera e cria.

De uma forma prática, a Imperatriz é o Arcano que nos leva à integração da força da vida, que nos anuncia a necessidade de desfrutar e assumir quem se é em essência, pelo próprio prazer de ser. Para isso, é necessário se conectar com os próprios impulsos para compreender quem se é de verdade.

Fazendo isso, será mais fácil de você ter resultados na vida, pois é como a mensagem que essa carta nos traz: “Quando estamos alimentados e nutridos, conseguimos ter melhores resultados na vida que contribuem para conseguirmos caminhar e realizar”.

Independentemente de gênero, homem ou mulher, todos somos feminino e masculino em energia, e o equilíbrio dessas forças são essenciais para que se tenha resultados na matéria.

Enquanto a Imperatriz é aquela que cuida da casa, é aquela que ao estar sentada no trono está em posição de restringir e de cuidar, ordenar o espaço em que habita, ela tem a mesma força do Imperador. Ele por si só, é aquele que manifesta, que se movimenta para trazer estrutura e realizações realmente palpáveis.

A força desses dois arcanos se complementam na prática, nos permitindo sermos íntegros e harmônicos com o nosso interior e com o meio externo. Portanto, o valor que eles vêm nos ensinar é de que devemos olhar para dentro de nós a fim de tentarmos compreender onde falta estrutura e organização interna e externa para que assim surjam os resultados na nossa vida.

Todos os efeitos que você gera e que não são positivos, é disfunção! O Tarot vem para te ajudar a compreender quais são seus talentos e desafios para que você possa ser íntegro consigo e se tornar mais independente, conseguindo, assim, ter mais autonomia.

Isso trará melhores resultados na sua vida, os quais irão te nutrir, trazer forças e favorecer o seu crescimento em todos os aspectos da sua existência.

O Tarot é como um espelho do que há de mais intrínseco em nós, pois em diversos momentos da nossa vida vivemos cada um desses Arcanos. Com eles podemos viver o extraordinário, alcançar resultados e ter abundância.

Sabendo disso, eu te pergunto: Como está a Imperatriz que habita em você? Ela está em abundância ou em disfunção?

