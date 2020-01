A Globo mantém Petrix no BBB 20 depois do público pedir sua saída por assédio

A Globo não comentou o episódio em que Petrix tocou os seios de Bianca Andrade, a Boca Rosa, quando ela estava embriagada, na primeira festa no BBB 20 , na madrugada de ontem (25). Durante o programa ao vivo, Tiago Leifert falou indiretamente da briga feia entre Rafa Kalimann e Bianca no começo da noite. A cena entre Petrix e Bianca foi exibida em seguida. O ginasta dança forró com Bianca e depois tenta estralar suas costas. Até que coloca a mão nos seios dela e chacoalha a moça.

Depois de exibir a cena, Tiago Leifert seguiu o programa normalmente sem comentar o assunto. Nenhuma conversa dele com Bianca ou com Petrix foi exibida. A web acusou Petrix de assédio, pediu sua saída e o assunto foi o mais comentado do Twitter.

Vale lembrar que neste domingo (26), Petrix poderá indicar um participante direto para o primeiro Paredão do BBB 20. Os integrantes do grupo Pipoca estão imunes, assim como Mari, que venceu a primeira Prova do Anjo. Ele já conversou com alguns participantes e demonstrou interesse em escolher o hipnólogo Pyong Lee.