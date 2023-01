À frente da Sumirê, Renata Minami renova empresa familiar

Divulgação Renata Minami se destaca à frente da Sumirê

São mais de 20 famílias, que, juntas, criaram a rede de varejo de beleza Sumirê. Na segunda geração, as mulheres se destacaram, entre elas Renata Minami, que comanda o grupo no qual está há 14 anos. Não foi uma trajetória óbvia, apesar de tratar-se de uma herdeira.

“E sempre sonhei em ser executiva de multicionacional. Fiz Administração na ESPM e senti que se quisesse ter futuro na carreira teria de estudar inglês”, conta Renata, que foi trabalhar de camareira em Vancouver, no Canadá.

“Estudar não é comigo, aprender é comigo mesma, fazer cursos, congressos, absorver informações”, revela a CEO, que após passar por outras empresas foi chamada pelo pai para trabalhar no negócio da família.

“Em 2009, meu pai pediu pra voltar para a Sumirê, o que implicou em uma mudança para Avaré, no interior do Estado de São Paulo. E foi no chão de loja que eu comecei”, lembra. Trata-se, para ela, de uma escola de processos, estar em uma organização, 22, 23 anos. Muito aprendizado, do jeito que ela gosta.

Renata então encarou o desaio de abrir uma loja no Nordeste do zero. “Desde tocar a obra com os pedreiros até entrevistar pessoal, definir layout, até festa de inauguração com Ivete Sangalo Cover, eu fiz tudo”, conta. Mas a empreitada não vingou. Hoje a Sumirê concentra seus negócios em São Paulo, capital e interior, com 74 lojas.

Quem teve a ideia de abrir uma loja de produtos de beleza foi a Família Koga, em 84. “Eles viram a oportunidade, um irmão pediu ajuda e outras famílias colocaram a mão na massa. O meu pai foi a 14a loja, até chegar às 74 atuais.

Esse espírito de ajuda mútua se mantém na Sumirê. “Ajudo na administração, e-commerce, institucional. A empresa está caminhando para se profissionalizar”, revela a executiva.

Além de ser uma multimarcas de soluções para beleza e bem-estar, a Sumirê também tem produtos próprios, com portfólio que já está em 200 produtos e no primeiro bimestre de 2023 chegará a mais três categorias, dobrando o portfólio.

“Acredito na longevidade da marca, à qual dedico 100% do meu tempo. A gente não briga, faz parte da cultura oriental, pensa em família. A marca é de todos nós”, resume Renata.

Fonte: IG Mulher