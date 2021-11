Redação João Bidu A força secreta dos planetas: descubra o que astro traz para o seu signo

Você já deve ter ouvido falar dos planetas na Astrologia, mas, nem todo mundo entende o que eles representam, não é verdade? Então, vamos desvendar os significados deles juntos!

Os planetas representam as áreas da sua vida e as características da sua personalidade. O mais conhecido, claro, é o Signo Solar , aquele que conhecemos pela nossa data de nascimento.

Entender as influências dos outros planetas no seu mapa astral trará um autoconhecimento fascinante e revelador.

A força secreta dos planetas

SOL

Regente de Leão

Fonte de vitalidade, o astro rei representa poder, sorte , entusiasmo e liderança. Esse planeta pede para você dedicar mais tempo às coisas que lhe dão prazer. Dê mais atenção às atitudes do seu dia a dia, pois os deveres podem minar a sua alegria interior.

Força secreta do astro: graças às energias enviadas pelo Sol, você pode sempre contar com o otimismo e com a confiança, deixando seu brilho pessoal por onde passa.

LUA

Regente de Câncer

Ela simboliza o afeto, a fecundidade, as lembranças e os vínculos emocionais. A Lua fala ao coração de quem recebe sua influência, e pede para você sempre valorizar sua família. Seu temperamento também deve ser alvo de atenção: seja mais paciente e compreensivo(a) com todos em casa.

Força secreta do astro: espelhe-se em seu regente e explore a energia de cada fase. Na Nova, faça planos; na Crescente, divulgue o que quer; na Cheia, lute por seus interesses e, na Minguante, reponha suas energias.

MERCÚRIO

Regente de Gêmeos e Virgem

O planeta da comunicação favorece a sua inteligência, sua curiosidade e sua facilidade para aprender. Ele pede para que você converse, troque idéias com os outros, aperfeiçoe-se e amplie os seus conhecimentos. Lembre-se do poder que as palavras têm e use essa força para resolver os problemas de sua vida.

Força secreta do astro : capte a vibração do seu planeta, usando sempre a poderosa agilidade mental que ele lhe concede.

VÊNUS

Regente de Touro e Libra

É responsável por acentuar o seu charme, trazer ternura, bom gosto e por favorecer seus relacionamentos afetivos. Vênus pede para você, que já vive um romance, não deixar a rotina tirar o brilho da vida a dois. Se está só, evite fechar o seu coração!

Força secreta do astro: ele estimula a vontade de compartilhar sua vida e destaca o seu lado sedutor na conquista.

MARTE

Regente de Áries

Mensageiro da paixão, do dinamismo e da força de vontade, esse planeta ajuda você a vencer os obstáculos e a agir com mais coragem em tudo. Por isso, quando está vivendo um momento ruim, não sente medo de enfrentá-lo. Acredite em seu taco e tome a iniciativa sempre que for necessário.

Força secreta do astro: Marte dá a você motivação para batalhar pelo o que deseja, instigando seu espírito competitivo e a sua ousadia para realizar os seus sonhos.

JÚPITER

Regente de Sagitário

Confiança, otimismo e fé não faltam quando as energias desse planeta estão presentes. O astro da prosperidade traz alegria e sorte, mas pede para você não deixar o entusiasmo falar mais alto do que o bom senso para que consiga colocar em prática todos os seus planos. Se você precisa vencer um desafio, não se intimide!

Força secreta do astro: use a influência de Júpiter para dar valor a tudo que eleve sua alma e que incentive você a buscar novos horizontes. É assim que irá evoluir.

SATURNO

Regente de Capricórnio

Esse planeta simboliza a perseverança, a disciplina e avisa que é preciso respeitar as lições da natureza, pois tudo tem o momento certo para acontecer na sua vida. Plante agora a primeira semente, dedicando-se com força de vontade para alcançar seus objetivos. Sem luta, não haverá sucesso!

Força secreta do astro: ouça seu regente e aprenda com as próprias experiências. Tire lições dos desafios e assuma mais responsabilidades.

URANO

Regente de Aquário

A superação de preconceitos, a amizade e a igualdade são as maiores lições desse astro para você. Para alcançar seus objetivos, ele pede para que siga os seus ideais. Por isso, valorize o próximo, abra-se para novas idéias e respeite a liberdade alheia.

Força secreta do astro : dê asas à sua paixão por novidades e ao seu espírito de aventura para estar sempre em sintonia com as vibrações poderosas do seu regente.

NETUNO

Regente de Peixes

Sensibilidade, imaginação, sonho e intuição são características desse planeta, que também traz inspiração e favorece a espiritualidade. Ele avisa que você deve se desligar um pouco do mundo material para que possa reconhecer outros valores, muito importantes para o seu desenvolvimento pessoal.

Força secreta do astro: canalize as energias do seu planeta, explorando sempre o seu sexto sentido. Siga as suas impressões antes de tomar decisões importantes.

PLUTÃO

Regente de Escorpião

Ele é o planeta dos mistérios e da percepção. Plutão avisa: dê ouvidos à sua intuição para encontrar a melhor solução sempre que estiver diante de um impasse. Tenha coragem para se desfazer do que atrapalha a sua vida.

Força secreta do astro: seu regente simboliza renascimento, por isso use a sua capacidade de dar a volta por cima após uma fase instável.

Quer saber mais sobre o seu jeito?

