A flor de cada signo do Zodíaco

Dentro do estudo da Astrologia existe a lei da correspondência. Isso quer dizer que tudo está interligado e cada signo, por exemplo, relaciona-se com a existência humana por meio da sua simbologia e pelas vibrações do seu planeta regente. Os signos podem ter relações com as cores, as pedras e com as flores. As flores dos signos correspondem ao tipo de vibração que cada um mais precisa. Agora você já pode conferir qual plantinha representa mais o astral do seu signo:

Áries

A sua flor é o girassol pois representa a sua altivez. A sua personalidade competitiva e o seu temperamento forte podem ser aliviados se cultivar esta flor em casa, que lhe enviará um espírito mais nobre e calmo.

Touro

A sua flor é o lírio, que representa a pureza. Para manter a tranquilidade e o coração cheio de bondade, experimente manter um vaso de lírio em um dos ambientes do seu lar. Ele vai trazer mais paciência.

Gêmeos

A sua flor é a margarida pois representa a inocência. O seu jeito agitado e as mudanças de temperamento, atitudes e opiniões poderão ser mais controlados com as boas energias desta singela flor, que ajuda na paz de espírito.

Câncer

A sua flor é a dália e ela tem relação com a harmonia. A sua preocupação e devoção à família devem ser amenizadas com as vibrações serenas da dália, Câncer. Deixe um vasinho com esta flor no seu local preferido da casa.

Leão

A sua flor é a violeta e ela representa a modéstia O desejo de ser vista e admirada faz parte da sua maneira de viver, não é mesmo leonino? Por outro lado, é um pouco orgulhoso. Para controlar isso, tenha um vaso de violeta em casa.

Virgem

A sua flor é a açucena e ela é repleta de graça. Reservada e realista, você está sempre buscando a perfeição e tem disposição em ajudar. Traga mais graciosidade e leveza à sua casa, cultivando esta espécie em seu lar.

Libra

A sua flor é a orquídea pois ela tem elegância. A perfeição e a simetria são aspectos fundamentais para se ter uma vida harmoniosa, libriano. Mantenha a sua diplomacia natural tendo um vaso com esta flor na sua residência.

Escorpião

A sua flor é o amor-perfeito pois ele está relacionado aos pensamentos. Com um instinto sentimental e sensível, você consegue perceber o que as pessoas escondem e o seu raciocínio não para. Tenha um arranjo de amor-perfeito em casa para relaxar.

Sagitário

A sua flor é o gerânio e ela tem relação com a tristeza. O alto-astral é um dos aspectos da sua personalidade, Sagitário. Só que, às vezes, extrapola no otimismo e acaba pecando em determinadas ocasiões. Para frear o seu ânimo, adote esta flor em algum lugar de sua casa.

Capricórnio

A sua flor é o crisântemo e ele está vínculado à paixão. Racional e séria ao extremo, você se preocupa com tudo. É disciplinada e age com prudência. Assim, envolva a sua vida em uma áurea de sensibilidade com a ajuda desta espécie floral.

Aquário

A sua flor é o jasmim e ela está ligada ao belo. Desafiar o senso comum é o seu lema, aquariano. Mas nem sempre essa é a melhor atitude. Apure os seus hábitos mantendo um vaso de jasmim em um local especial da sua casa.

Peixes

A sua flor é a rosa pois ela significa amor. Embora você seja emotiva e intuitiva, algumas vezes se torna uma presa fácil de sua própria insegurança. Alivie o astral de incertezas cultivando esta flor no jardim ou em um vaso na sua residência.

Harmonizando os ambientes

Aproveite a energia floral e traga um pedacinho da natureza para dentro da sua casa. Faça um pequeno arranjo ou cultive uma espécie bonita em um vaso. Através dessa prática estará exercitando a sua sensibilidade e criatividade. Mas não precisa se preocupar em produzir algo muito elaborado. O que vale é captar as sensações e a energia que as flores emanam. Afinal, mais do que um objeto de decoração, elas transmitem vida, otimismo e alegria para todos os ambientes!

