Instagram ‘A fé me sustenta’, diz Déa Lúcia sobre perda de Paulo Gustavo





Déa Lúcia desabafou nesta sexta-feira (12) sobre a perda de seu filho, Paulo Gustavo, vítima da Covid-19 em maio deste ano, em suas redes sociais.





Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou uma imagem com os dizeres: “Alguns dias me pedem força, outros coragem e todos os dias fé”. Enquanto na legenda, Déa escreveu: “E assim vou vivendo. A fé me sustenta”.

Nos comentários, os fãs da família apoiaram a mãe do humorista. “A senhora é muito especial!”, comentou uma seguidora. “Deus vai dar a senhora essa força!”, disse outra. “Força, dona Dea! A gente te ama”, completou mais um.