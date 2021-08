‘A Fazenda’: Saiba quanto a Record vai pagar de cachê para cada participante

Fernando Lopes Adriane Galisteu vai apresentar “A Fazenda 13”

“A Fazenda 13” tem a estreia prevista para o dia 14 de setembro e já estão rolando nomes de famosos que estariam confirmados para o reality . As celebridades vão se enfrentar em provas e cuidar de animais em busca do prêmio milionário, mas todos que entram no programa já saem com a grana do cachê do bolso.

Segundo o colunista Leo Dias, a Record vai pagar R$ 70 mil para todos os famosos que toparem participar de “A Fazenda”. Esse valor pode variar até R$ 150 mil dependendo da fama do convidado. Além, disso os convidados ainda podem ganhar uma graninha a mais caso a atração faça sucesso com o público.

A cada ação de publicidade ou prova patrocinada por alguma marca, os participantes ganhariam R$ 1 mil. Caso o famoso fique bastante tempo no confinamento, o valor do cachê pode aumentar.

A 13ª edição de “A Fazenda” contará com a apresentação de Adriane Galisteu, após a saída de Marcos Mion da Record. Alguns famosos que podem estar no reality show são: Tati Quebra Barraco, MC Gui, MC Loma, Gui Araújo, Erasmo Viana, Aline Mineiro e mais celebridades que também aparecem como possíveis peões.