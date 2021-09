A Fazenda: Peões já estão confinados e ainda com telefones nas mãos

Bianca Barbosa A Fazenda 13 será apresentada por Adriane Galisteu

Os participantes de ‘A Fazenda 13’ já estão confinados em um hotel na capital paulista desde a última sexta-feira (3). Por enquanto, todos estão com seus celulares nas mãos e, de vez em quando, aparece um produtor da RecordTV para checar o que eles andam postando e conversando com as outras pessoas para despistar sobre a participação no programa. A coluna apurou que Nego do Borel, Aline Mineiro, MC Gui e Dinho estão entre os peões dentro do confinamento. Amanhã, os aparelhos serão confiscados e aí começa pra valer o pré-confinamento do reality, que estreia na terça-feira, dia 14.