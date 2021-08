A Fazenda: influenciador Lucas Vrau e mais nomes confirmados no reality

Instagram Gabi Martins e Lucas Vrau

Esta coluna de apenas seis leitores descobriu mais um nome que assinou com a Record TV para participar de ‘A Fazenda’. O influenciador Lucas Vrau é mais um nome confirmado na edição deste ano do reality rural. O rapaz começou a fazer sucesso na internet no período da pandemia com frases engraçadas que resumem um pouco do cotidiano de milhões de brasileiros. Ele então encontrou uma maneira de levar humor a milhões de internautas em meio ao período caótico da quarentena em que muitas pessoas tiveram a saúde mental prejudicada por conta do confinamento. Os bordões mais famosos de Lucas Vrau são: ‘Tapa do Dia’ e ‘Bom Dia Brasil’.

Outro que está mais certo que as galinhas é o Nego do Borel . Engana-se quem pensa que a volta do cantor a Dubai, que aconteceu no início desta semana, é motivo pra que ele fique de fora de ‘A Fazenda’. Com contrato já assinado, o funkeiro retorna ao Brasil já na semana que vem, já que o pré-confinamento em hotel começa na primeira semana de setembro.

A cantora Gabi Martins também já acertou sua participação, durante visita à a sede da Record, em São Paulo, porém ainda não formalizou o contrato. O cantor Tiago, da dupla com Hugo, aquele que fez uma cirurgia para aumentar o pênis e acabou perdendo o affair com Tânia Mara, também já assinou com o reality.

A influenciadora Marina Ferrari também é presença confirmada no confinamento. Ela chegou a entrar no pré-confinamento de ‘A Fazenda 12’ e foi dispensada dois dias antes da estreia da atração, no ano passado. A cantora Tati Quebra Barraco também já assinou com a Record e deve causar na temporada deste ano. Com apresentação de Adriane Galisteu, ‘A Fazenda’ edição 2021 tem sua estreia prevista para o dia 14 de setembro.