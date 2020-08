“A Fazenda”: filha do cantor Leonardo está fora do reality após cirurgia

Divulgação Nathália, Nicholas e Vivi Romanelli





Uma das estrelas do “RJ da Sorte”, da Band Rio, e da Super Rádio Tupi 96,5 FM do Rio, Viviane Romanelli não cabe em si de tanta felicidade. O motivo é o nascimento de seu segundo neto, Nicholas, em um hospital de Orlando, na Flórida (EUA), no domingo, dia 2. Ao publicar o registro de sua única herdeira — a arquiteta e empresária Natália Romanelli, casada com o piloto Herman Azevedo — segurando o bebê no colo, a veterana não segurou a emoção.

“Quando olho essa foto e te vejo linda, plena e feliz, meu coração se acalma! Mais uma vez, você mostrou a mulher forte e guerreira que é. Nos ensinou a ser avós, nos presenteou com o amor mais forte, puro e sincero que podíamos ganhar. Em breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos para curtir mais esse presente, esse pacotinho de puro amor. Seja bem-vindo, Nicholas. Muito obrigada, Natália e Herman”, escreveu no Instagram.

Nívea Stelmann, Alinne Prado e Isabele Benito deixaram recados de boas-vindas ao garoto. Quem a acompanha nas redes sociais, vira e mexe, dá de cara com os pedidos que ela faz ao presidente Donald John Trump, já que não aguenta de saudade da netinha Helena, de apenas dois anos. “Alô, Trump, libera a fronteira, please”, diz Vivi, sem perder o famoso jeitinho brasileiro e recorrendo ao “por favor” na língua dele, é claro! Para finalizar, nesta quarta-feira, dia 5, a partir das 15h, a artista participará de uma live no perfil oficial do programa no Facebook, cujo tema é “Vovó de menino”. Não dá para perder, né?