A Fazenda: Dayane debocha da aparência de Rico e o chama de chupa-cabra

Reprodução/Record Dayane Mello fez comentário maldoso sobre a aparência de Rico Melquiades





Dayane Mello cada vez mais se complica dentro de A Fazenda 13. Desta vez, ela resolveu debochar da aparência de Rico Melquiades e o chamou de chupa-cabra, uma criatura esquisita que ganhou fama nos anos 1990 por aniquilar criações de cabras no Brasil. Na época, houve quem acreditasse que se tratava de um extraterrestre.

O fator mais complicado nessa história é que há poucas semanas, Dayane havia sido vítima de comentários maldosos justamente por conta de sua aparência. NO reality show da Record, Dynho Alves e Arcrebiano de Araújo, o Bil, tiraram sarro do formato do rosto da modelo, e a compararam a um cavalo. A situação foi tão baixa que até o marido de MC Mirella até relinchou quando se aproximou dela.





Mas como dentro de reality show os participantes parecem ter memória curta, Dayane se aliou a dois ex-inimigos no jogo, Dynho e MC Gui, para armar um plano contra Rico, que há semanas vinha se mostrando seu aliado.

Leia Também

Numa conversa na área externa na noite de domingo (14), o trio arquitetava um plano para colocar Rico na próxima roça e ainda tentar deixá-lo de fora da prova do fazendeiro. E foi neste momento em que ela e Dynho chamaram o amigo de Carlinhos Maia de chupa-cabra.

Dayane chegou a ser uma das protagonistas desta temporada, conquistando um grande grupo de admiradores. Mas como mostrou o resultado da roça passada, ela já não figura mais entre os favoritos do grande público pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Confira o momento em que Dayane e Dynho chamam Rico de chupa-cabra:

Lembra quando a Dayane ficava revoltada com os deboches que o Dynho fazia com a aparência dela e tudo mais? Hoje é ela que faz junto com ele ❤️ Dayane e Dynho chamando o Rico de chupa cabra. #AFazenda pic.twitter.com/kVlJb7Od9O — DANTAS (@Dantinhas) November 15, 2021