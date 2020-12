A Fazenda 2020: Alcoolizado, Biel quebra-pau com produção do programa

Reprodução/Instagram Biel

Como sempre, a noite de festa em “A Fazenda 12” foi marcada por grandes acontecimentos. Entretanto, desta vez, até a produção do reality show se viu envolvida na confusão.

Tudo começou após a “Festa Share”. Biel, alcolizado, resolveu tomar um banho antes de dormir. Após isso, a produção o chamou para trocar o microfone, pois o dele estaria quebrado. No entanto, o peão saiu do closet desferindo uma série de palavrões aos profissionais do programa.

“Oh, cara***. Vai querer meter o louco pra cima de ‘nóis’. Meu ovo. Otário do cara***. Vai tomar no c*”, disse Biel.

Questionado por Tays sobre o motivo da ira, o peão relatou que foi tratado com desrespeito pela equipe de “A Fazenda 12”. Para piorar, quando o funkeiro resolveu expor o assunto, o Playplus cortou a cena para evitar vazar o motivo da confusão.