‘A Fazenda 13’: Valentina descobre que Mirella pediu divórcio a Dynho

Valentina descobriu divórcio de Dynho

Após a eliminação de Valentina Francavilla de ‘A Fazenda’, a peoa descobriu várias fofocas que estão acontecendo fora do reality. Quando Valentina disse que pensava que Sthe, MC Gui, Dynho e Day estariam na final, Lucas fez questão de contar sobre o divórcio que MC Mirella deu entrada nesta semana.

“Dynho não está numa semana muito legal”, disse Lucas, que contou a ‘fofoca’ para Valentina. “Dynho está usando uns pijamas com o rosto da Mirella né?”, perguntou Lucas, Valentina concordou. “Ela pediu o divórcio menina”, disse. Valentina ficou em choque e pediu para saber mais.

Após as cenas de Dynho com Sthe em ‘A Fazenda’, MC Mirella deu entrada no processo de divórcio com o peão. Na coluna de Gabriel Perline, foi confirmado que a MC tinha uma procuração assinada pelo dançarino caso ela quisesse abrir o processo sem a presença dele.

Na noite de segunda-feira (15), Mirella fez uma série de postagens dizendo que estava indignada com Dynho. Ela disse que quando participou do reality, em 2020, tinha amigos de anos lá, mas impunha limites para não trair o amado.

Os dois estavam morando juntos em um condomínio de luxo localizado em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Mas Mirella deixou o local e voltou a seu antigo apartamento, localizado na zona leste da capital.