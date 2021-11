A Fazenda 13: Rico Melquiades revela maior medo em noite quente com crush

Record Rico Melquiades e Valentina Francavilla em A Fazenda 13

Rico Melquiades, um dos protagonistas de “A Fazenda 13” , revelou durante madrugada desta terça-feira (09) seu maior medo em uma noite de paquera com o crush. Em desabafo humorado com Tiago Piquilo e Valentina Francavilla, o influencer declarou que teme flatulências, ou seja, soltar pum na frente do affair.

“Sabe uma coisa que fico morrendo de medo? De peidar de madrugada porque a gente peida, às vezes, dormindo. Meu Deus, eu fico meio assim. É a pior coisa você dormir com o paquera. Não é, não? Porque você dorme, acorda e fala ‘meu Deus, eu não posso peidar de madrugada'”, relatou Rico Melquiades.

“Uma vez que eu tava dormindo com um paquera. Na hora que eu peidei, me fingi e ele ‘você sabe que você peidou’. Eu fiz bem assim [fingindo que estava dormindo], duro para ele pensar que eu tava dormindo, mas tava com os olhos abertos. Fiquei uns 20 minutos querendo me coçar, fingindo que tava dormindo e o cara na frente. Foi assim, em cheio, um bufe”, continuou ele, entre risos.

Aproveitando o momento, Rico questionou seus colegas de “A Fazenda 13” sobre o mesmo temor. “Vocês nunca peidaram dormindo e viu que peidou? Isso é normal a pessoa peidar dormindo e se ligar que peidou e fingir que tá dormindo ainda. Nunca fizeram isso?”, questionou ele. “Eu já”, gritou Dynho Alves, que ouviu a conversa da cozinha.

“Tu nunca, Valentina? Mas a vergonha é muito grande, ‘véi’. O meu era paquerinha e eu toda amostrada, cheirosa. Aí, sai o ‘toin’. Foi horrível!”, completou Rico. Francavilla, por sua vez, caiu na risada com a história e aconselhou a direção da Record TV. “Contrata o Rico para fazer quadro humorístico. Ele é muito bom”.

Rico Melquiades encerrou o assunto falando sobre beijos na parte da manhã. “Outra coisa. Não venha me dar beijinho na boca. Boca fede de manhã. O fedor da boca só sai durante o dia. Aí, a pessoa escova o dente, toma banho e vem beijar a boca. Boca não é assim, não”, pontuou ele.