‘A Fazenda 13’: Rico Melquiades critica peões por deixarem Dayane Mello sozinha

Reprodução/Twitter Rico conversa com Marina e Mileide

Rico Melquiades não poupou os peões de críticas hoje (20) em ” A Fazenda 13″. Enquanto o influenciador conversava com Marina Ferrari e Mileide Mihaile, ele refletiu sobre Dayane Mello estar sozinha. Desde que a modelo foi desmascarada por rasgar a jaqueta do influenciador com uma faca, ela pediu desculpas a Rico e desabafou sobre exclusão que está sentindo até ser interrompida por Aline.

“Eu comecei a analisar que o Dynho e o MC Gui – eu sei que são amigos de vocês, mas escutem. Amigo de vocês não é meu. Tava muito próximo da menina, aí viu ontem Valentina que botou um monte de placa, aí Valentina saiu e se afastou da mina. Para mim, eles são ou pior ou igual a ela. Porque ou você tá ali com a pessoa e vê a atitude antes, ou agora porque viu que Valentina saiu e suas plaquinhas, e agora a menina tá sozinha”, diz Rico.

Mileide diz que não concorda com isso e que estava conversando sobre o assunto com Marina, antes do peão se juntas a elas. “Ontem estava todo mundo brincando comigo, mas eu fiquei muito com ela na festa. Não sei se vocês perceberam.”

Rico diz que percebeu, mas que não esta se referindo a ela, pois sabe que Mileide e Dayane sempre foram afastadas uma da outra. “Eu estou falando deles dois especialmente. Eles estavam juntos com a menina”, diz o influenciador. Nessa hora, Mileide e Marina concordam com a fala dele.

