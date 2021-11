A Fazenda 13: Peões brigam em dinâmica ao vivo em “Hora do Faro”

Reprodução/PlayPlus Bil briga com Dayane e Gui Araújo

A última eliminada de “A Fazenda 13”, Valentina Francavilla esteve no programa “Hora do Faro” para comentar sobre o reality e aparecer ao vivo, junto com Rodrigo Faro, para os participantes que ainda estão no jogo. O apresentador fez uma dinâmica ao vivo com os participantes, pedindo para que eles procurassem objetos na sala. Neste momento, todos ganharam R$ 2 mil.

Depois eles distribuíram alguns presentes difíceis entre si, gerando algumas discussões. Mileide de uma nota de três reais para Gui Araújo, indicando-o como falso. Gui decidiu ficar com o presente para si. Em seguida, MC Gui deu uma pimenta (a pessoa difícil de engolir) para Marina e ela também escolheu ficar com o presente, dizendo que a pimenta ajuda a proteger das más energias.

Xiiii! O clima azedou entre Marina e MC Gui. A influencer afirma que se afastou porque sentiu a necessidade! #ValentinaNoFaro pic.twitter.com/IUORv664EO — Hora do Faro (@horadofaro) November 21, 2021

Rico aproveitou que era o próximo e começou a bater boca com MC Gui, dizendo que ele foi hipócrita. O fazendeiro da semana precisava dar um espelho, simbolizando uma pessoa que não se enxerga. “Ele acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada.”

“Cada semana, cada um levanta uma bandeira”, dispara Gui Araujo sobre os peões 👀 #ValentinaNoFaro pic.twitter.com/3aynGj1UZK — Hora do Faro (@horadofaro) November 21, 2021

Gui Araújo aproveita para alfinetar Mileide antes de abrir a caixa do presente que ia distribuir, e os dois entram em uma discussão. O ator abre a caixa e encontra uma máscara. Ele fala que deveria ter vindo mais, e decide que vai dar o presente para Mileide, dizendo que a peoa joga para onde convém. Ela não aceita o presente e diz que vai repassar para Dayane, dizendo que a peoa tem um jogo sujo e usa uma máscara por semana. A modelo responde que é normal que o jogue mude a cada roça.

Dayane retira um boneco de manipulação e Faro pergunta quem ela acha que é o manipulado ou manipulador do programa. A modelo diz que vai dar para o Bil, pois ela acha que ele é uma pessoa que não tem personalidade e está sempre fazendo fofoca. O modelo começa dizendo que vai repassar o presente e segue a discussão com Dayane, passando, em seguida para Gui Araújo e Dynho.

Sem saberem, MC Gui e Marina acabaram se “presenteando” com R$ 5 mil! 😱😅 #ValentinaNoFaro pic.twitter.com/jOPq6mc2HK — Hora do Faro (@horadofaro) November 21, 2021

Marina tira uma coroa e diz que vai dar para MC Gui por dizer que ele está diferente do começo do jogo até o momento, indicando que o funkeiro está mais agressivo e afastado dela. Quando o jogo termina, Faro pergunta quem está com a coroa (MC Gui) e com o vidro de pimenta (Marina), pois cada um deles ganhou R$ 5 mil. Curiosamente, um havia presenteado o outro e os dois participantes se abraçaram rindo. O apresentador ainda brinca “Não tem briga que o dinheiro não resolva”.