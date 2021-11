‘A Fazenda 13’: Mileide critica Dayane: “Fala uma coisa e faz tudo diferente”

Reprodução/PlayPlus Mileide não gostou de atitudes de Dayane

Em conversa com Bil Araújo em ‘A Fazenda 13’, Mileide Mihaile criticou a posição de Dayane Mello após a conversa que teve com a modelo na noite de terça-feira (23). “Ela falou de outras pessoas, estava com minha cabeça cheia, mas eu não consegui cortar o assunto”, disse. “Não sei se é carência ou tipo de jogo dela”, comentou.

Então, ela comentou que Dayane falou de Marina e ela não gostou. “Ela fala como se fosse a melhor pessoa do mundo, como se não tivesse defeitos, eu começo a ficar irritada, sendo que é o sujo falando do mal-lavado”, disse. Mileide disse que na próxima vez, ela irá conversar, mas sem falar dos outros.

Bil então, disse que se afastou de Gui Araújo por ele diminuir os outros peões. “Eu prefiro me afastar do que entrar nesse tipo de assunto, ele falava do jogo das pessoas”, comentou. Mileide então falou do jogo de Dayane, já que ela havia sido criticada por ter andado junto dos homens do reality.

“Olha, nunca diga nunca, tudo o que eu falei que não faria, eu fiz. Tudo o que você fala, um dia você irá fazer. Ela fala muito uma coisa e ela faz totalmente diferente, na minha opinião”, disse. Para Mileide, Day está confusa. Veja no vídeo: