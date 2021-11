‘A Fazenda 13’: Gui Araujo se descuida no banho e nude vaza na web

Reprodução/PlayPlus Gui Araujo no banho





A festa de “A Fazenda 13” , na madrugada deste sábado (20), terminou em nude. O peão Gui Araujo, ex-namorado de Anitta, se descuidou ao tomar banho e acabou mostrando demais.

Enquanto MC Gui seguia no chuveiro, Gui Araujo foi para a área externa do banheiro para se enxugar e acabou deixando escapar um nude para as câmeras do reality da Record TV.





O vazamento da nude de Gui Araujo esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter. “vcs: ‘o nude do gui araujo, faria tanto mds’ eu vendo e me arrependendo”, analisou um internauta. “O nude do gui araujo kkkkkkkkkkkkkk SOCORRO”, se assustou outra. “Minha irmã tá berrando aqui que o Gui Araújo vazou nude aí vivo no playplus”, alertou um internauta.

Leia Também

Alguns fãs criticaram a nude do peão. Veja as relações:

Leia Também

genteee o gui araujo vazando o próprio nude no playplus KKKKKKK — biancat (@bianca_digrazia) November 20, 2021





Tem como desver esse nude do Gui Araújo? #AFazenda #FestaAFazenda — Simara (@SimarahL) November 20, 2021





tô traumatizada depois de ver o nude do gui araújo — Lari. (@momentsreality_) November 20, 2021





Minha irmã tá berrando aqui que o Gui Araújo vazou nude aí vivo no playplus — gatinho (@mrsncvlcnt) November 20, 2021





GENTE O NUDES DO GUI ARAUJO COMO DESVER SOCORRO #FestaAFazenda — kaiky. 🔥 (@tuittakaiky) November 20, 2021





Tô morta com o nude do Gui Araujo 😂 #AFazenda pic.twitter.com/f0M0IJiWf4 — Mari |❌| (@marixtwd) November 20, 2021