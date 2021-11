A Fazenda 13: eliminado, Gui Araújo se destacou ao expor mulheres

Reprodução/Instagram Gui Araujo de colete e sem camisa em ensaio fotográfico

Gui Araujo, de 34 anos, sagrou-se o eliminado de “A Fazenda 13” na quinta-feira (26). O rapaz disputava uma vaga no programa com Dayane Mello [24,67%] e Arcrebiano Araújo 57,01%. Entretanto sua margem de votos foi a menor da noite [18,32%], o que lhe garantiu uma passagem de volta ao mundo real.

Durante sua passagem pelo reality, Gui Araújo se mostrou estrategista e articulador, mas destacou-se principalmente por expor mulheres que nem estavam em “A Fazenda 13”. Jade Picon, Duda Reis e Anitta são ótimos exemplos. Ao fomentar que teria tido um caso com Jade, o rapaz gerou todo um imbróglio para a moça, que foi acusada por inúmeros fãs de ser infiel com seu ex-namorado, João Guilherme, na época em que estavam juntos.

Duda Reis também foi alvo da exposição de Gui Araújo. Em confinamento, o rapaz declarou a peões próximos que estaria “ficando” com a atriz. A declaração, claro, gerou uma onda de comentários para cima da artista. Com a grande repercussão, Léo Dias noticiou que os dois teriam se beijado em um show do cantor Nego do Borel, ex-noivo de Duda. Após isso, Reis veio a público e negou o caso.

Durante o confinamento em “A Fazenda 13”, Gui também expôs situações com Anitta, com quem teve um breve caso no início da pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2). Em entrevista recente ao PodCats, a cantora ainda ressaltou que as histórias contadas pelo peão são aumentadas ou mentirosas, pois possuem partes verdadeiras, todavia, outras partes nunca aconteceram.

Além do tino para expor mulheres, Gui Araújo teve sua passagem pelo reality da Record marcada por comentários preconceituosos. Recentemente, por exemplo, o rapaz menosprezou a masculinidade de Rico Melquiades pelo simples fato de ele ser homossexual. À situação, Valentina Francavilla, MC Gui e Arcrebiano Araújo consentiram com a brincadeira. O modelo também foi alvo de críticas ao usar a depressão de Valentina para tentar ofendê-la durante uma dinâmica. À época, a peoa mostrou-se bastante abalada com o jogo de seu colega.